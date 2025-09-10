履歷沒人看？AI決定你的第一關 Cake推「AI履歷健檢工具」

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
AI功能愈來愈強大，企業導入ATS（Applicant Tracking System，應徵者追蹤系統）進行履歷篩選。（路透資料照片）
調查顯示，全球近99%的財富500強企業已導入ATS（Applicant Tracking System，應徵者追蹤系統）進行履歷篩選，其中超過75%的履歷尚未進入人資眼裡，就已被系統淘汰。以AI技術賦能的專業人力平台Cake宣布推出專為求職者設計的 「Cake AI履歷健檢工具」，針對求職者履歷與欲投遞職缺描述進行比對，從五大面向包含內容、技能、格式、段落到語氣進行全面優化，協助求職者通過ATS的自動篩選，預期提升三倍面試邀約率。

專業人力平台Cake指出，履歷格式不符、缺少關鍵字、成果描述模糊，都可能讓履歷「形同空白」，錯失面試機會。當企業用 AI 決定誰能進面試，求職者也必須用AI搶先突圍。 「Cake AI：履歷健檢工具」已於美國、台灣、印尼與越南等全球市場同步上線。

多數企業已導入ATS進行履歷初步篩選。系統會自動解析、比對職缺描述，再依關聯度排序。只要履歷出現以下常見問題，很可能在第一關就被刷掉：格式與排版混亂、缺少軟硬技能關鍵字、標題不適配、背景資訊缺失，甚至只是檔案類型不支援。這些看似細節的錯誤，卻可能讓整份履歷「對系統來說形同空白」，連想邀請面試的人資都看不到。

對求職者而言，能否理解ATS的篩選機制並製作符合其標準的履歷，且掌握AI工具進行履歷動態優化，能幫助求職者在第一關就脫穎而出，增加進入面試的機會。

市面上雖然已有生成式AI工具能協助撰寫、修改履歷，但往往需要輸入冗長的提示詞，並經過多次反覆修改，才能得到一份接近可用的版本。此外，通用型AI工具並非專為求職情境設計，生成的履歷常出現格式不符、缺少職缺關鍵字，或段落結構不符合ATS標準的問題，導致在實際投遞時仍可能被系統篩落。更關鍵的是，這類型工具往往僅產出一份「通用型履歷」，忽略了針對不同職缺進行專屬優化的重要性。實際上，每次投遞都需要依照職缺描述動態調整，才能最大化獲得面試邀請的機會。

Cake推出的 「Cake AI：履歷健檢」 專為求職者履歷優化設計。結合真實用戶數據與ATS標準反推的評分引擎，能精準檢測並優化五大面向：內容（Content）、技能（Skills）、段落（Sections）、格式（Format）與語氣（Style）。用戶只需上傳履歷與欲投遞的職缺描述，系統便能即時比對，產出完整分析報告並指出待強化重點。

在優化過程中，Cake AI 會將模糊描述轉換為具體數字與成果的量化表述，凸顯專業成就；同時自動檢測並補足與職缺相關的技能關鍵字，讓履歷更貼近企業需求與ATS搜尋邏輯。最後系統快速產出符合標準的新版履歷與專屬求職信，供求職者直接下載使用。憑藉Cake豐富的履歷資料庫，相比一般通用型AI工具，本次推出的Cake AI履歷健檢工具預期將能幫助求職者更有效率地跨越初步篩選，提升履歷通過率與面試邀約機會。

