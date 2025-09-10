台積電新天價蘋概股夯 台達電漲逾6%日月光表現亮眼

快訊

中央社／ 台北10日電

蘋果（Apple）今天發表一系列升級版新款iPhone，包括更輕薄的iPhoneAir，蘋果概念股今天早盤漲多於跌，台積電攻上1225元新天價，台達電勁揚6%，鴻海、日月光投控揚升1.2%，和碩小漲。

蘋果今天舉辦秋季發表會，推出新一代手機iPhone17系列，並介紹家族新成員、史上最薄的iPhoneAir。iPhone 17新機搭載A19晶片、採台積電3奈米製程，擁有6核心CPU和5核心GPU，比上一代速度快20%，並支援蘋果個人智慧系統Apple Intelligence，有即時翻譯功能。

受iPhone 17搭載A19晶片採用台積電3奈米製程，加上SEMI國際半導體展開幕題材，台積電早盤股價攻上1225元新天價，漲25元，漲幅2.08%，市值衝上新台幣31.76兆元，再創新高。

主要組裝代工夥伴鴻海觸210元，漲1.2%，和碩小漲，鏡頭廠商大立光小跌、玉晶光下挫逾3%，機殼廠鴻準勁揚2%，面板驅動晶片封測供應商頎邦小跌，石英元件廠晶技揚升1.3%。

電源供應商台達電早盤勁揚逾6%達833元，系統級封裝（SiP）供應商日月光投控早盤揚升1.2%，被動元件廠國巨小漲。

市場人士評估，大立光和玉晶光是iPhone 17潛望鏡頭主要供應商。

此外，IC載板廠景碩、南電、欣興、印刷電路板供應商臻鼎-KY、華通、砷化鎵廠穩懋等，市場預期也持續切入iPhone 17系列供應鏈。

