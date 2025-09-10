iPhone 17規格升級亮點多 3C達人：逆勢降價確實很殺

蘋果正式發表iPhone 17系列，3C專家指出，iPhone 17規格全面升級，Pro採用筆電級的處理效能、更強續航是最吸睛之處，整體訂價策略不漲反降，「確實很殺」；iPhone17 Air則奪得市場目光，但實用性有待觀察。

蘋果（Apple）於美國時間9日舉辦秋季發表會，推出新一代手機iPhone 17系列，並介紹家族新成員、史上最薄的iPhone Air；全系列機型容量自256GB起，iPhone 17新台幣售價2萬9900元起、iPhone Air售價新台幣3萬6900元起；12日開放預購、19日正式上市。

3C達人、「壹哥的科技生活」的壹哥對中央社記者指出，今年iPhone 17標準版與Pro、Pro Max的「技術差距」繼續拉大，但iPhone 17規格全面升級，尤其加入透過AI判斷直拍、橫拍的1800萬畫素自拍鏡頭，有望帶動其他廠商跟進；而iPhone 17 Pro採用筆電等級的處理效能、相機等級的拍攝能力及更耐用的螢幕、更長的電力，是最吸睛的地方。

他指出，蘋果在訂價策略逆向降價，原本外傳價格會因為關稅、通膨等因素上揚，結果降價或持平，「確實很殺」，iPhone 17相比256GB容量的iPhone16，降價了新台幣3500元，也不排除會連帶影響Android陣營的價格策略。

他進一步說，蘋果開場以生態圈體驗推動消費者對產品體驗的「一致認同感」，同步發表AirPods Pro3、新一代Apple Watch系列的升級。

壹哥分析，iPhone 17 Air厚度僅約5.6公釐，實用面來說，沒有實體SIM卡、續航不足，可能是一支「話題性比實用性還高」的手機，這路線其實是蘋果回應「市場審美疲乏」的做法；從某個面向而言，確實成功了，但能否推動整體市占或在銷售上贏過S25 Edge等強調輕薄的手機，仍需時間檢驗。

在挑選建議上，他認為，預算有限、喜歡傳統設計、主打性價比的用戶，可選擇iPhone 17；追求極致輕薄、設計前衛的用戶，建議考慮iPhone 17 Air；而重度使用者或攝影愛好、要長時間高效使用手機者，iPhone 17 Pro或Pro Max會更適合；喜歡大螢幕觀看內容或拍照錄影需求多，則建議Pro Max。