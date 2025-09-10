走進巴黎全球最大孵化器 加速器輔助新創連結台灣

法國創新發展強盛，科技新創在政府、民間通力扶持下蓬勃。中央社開箱全球最大育成中心Station F，加速器21st負責人哈賈說，法國政策扮演關鍵角色，提供新創各階段不同協助，同時也協助對接海外生態圈，台灣更是優先夥伴。

據全球新創科技資訊平台Dealroom今年「全球科技生態系指數」報告，以創投、企業市值、生態圈動能、獨角獸數量、產學關係與專利等為標準，評估擁有最成功新創生態系的城市。巴黎在全球獲得第4，僅次美國灣區、紐約、波士頓，也是美國之外的第一新創大城。

法國政府積極發展新創，2013年啟動La French Tech科技推動計畫，集結民間力量，培養科技與新創沃土。2017年總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體上寫道，「一個新創國家是一個人人都覺得可以成立新創企業的地方。我希望法國也是其中之一」。

● 直擊全球最大孵化器Station F 感受法新創力量

同年，位於巴黎市中心、全球最大的創新創業園區Station F成立。這個由舊貨運鐵路站改造的育成中心（Incubator，也稱孵化器）占地3萬4000平方公尺，容納1000間新創公司、3500名創業家與30多項加速器計畫（Accelerator）。

全球企業GAFA等都在此設有加速器計畫，是支持早期成長型新創公司的重要機制，台灣的新創團隊也常造訪。

中央社有幸成為首位走進Station F訪問的台灣媒體。陽光灑進玻璃帷幕，孵化器內部設計新穎極簡，由3大區塊組成，第一區塊主要為數十間大小會議室、工作廳、各種開放空間，讓不同的創業族群與外部訪客在此討論、會面與交流。

第二區塊為主要區域，以加速器計畫為劃分單位，進駐加速器皆為知名機構或國際企業，讓人充分感受Station F的重要性。最後區塊則為餐廳休憩區，開放鄰近社區民眾共享。

● 法國政策鼓勵科技新創 提供不同階段協助

Station F中的21st計畫便是由巴黎中央理工學院（CentraleSupélec）推出的創新創業加速器。負責人哈賈（Stéphanie Hajjar）接受中央社專訪時指出，法國創新政策在支持新創上扮演關鍵角色，例如法國國家投資銀行（bpifrance）的深科技（Deep Tech）計畫。

「深科技」是聚焦更廣泛科學研究與工程技術領域的創新，能協助人工智慧（AI）進一步突破。法國國家投資銀行過去5年間打造深科技的新創成立目標，許多針對不同階段的措施也應運而生。

例如在草創之前，國家會提供研究員與創業者相關課程。CentraleSupélec便與頂尖大學高等商學院（ESSEC）結盟，共推課程。

接著，將透過補助或獎金等方式鼓勵新創崛起，讓「創意成為原型，再從原型進入創業」。最後一個階段則是針對快速成長的新創，透過「法國科技2030」計畫（French Tech 2030）給予更多協助，增加其國際能見度。

● 陪伴深科技新創成長 21st加速器功不可沒

加速器21st目前協助50多家深科技新創公司，為其打開大門、和導師（Mentor）接上線、增加其能見度、引薦投資基金等，「這些都能節省時間、增加網絡效能，讓他們能以最快速成長」，哈賈說。

這些公司可以選擇落腳歐洲最好的數理大學巴黎薩克雷（Paris-Saclay）大學以靠近實驗室，或進駐StationF，以沉浸在大規模科技創業社群中。

NcodiN就是加速器21st的獲益新創之一。該公司研究光互連的解決方案，利用光線連接與傳遞處理器各元件中的訊號，達成小型、高穩定的通訊系統。他們開發出比標準小了500倍、市面上最小矽雷射，引起業界關注。

共同創辦人兼執行長馬涅賈提（FrancescoManegatti）告訴中央社，21st協助註冊公司、找啟動資金，並提供商業指導，「讓經濟模式更成熟、更針對想進入的市場來形塑企業，是NcodiN的啟動關鍵力量」。

● 台灣為市場要角 加速器協助雙邊生態圈對接

協助成熟新創向外開展網絡，也是加速器的角色，而台灣，便是21st的重要夥伴。

馬涅賈提指出，「NcodiN的商業計畫負責人曾隨團訪台，認識了在市場上極為關鍵的角色。這些企業在我們的價值鏈上，都是非常重要需要連結的，以建立供應鏈，並商業化產品，同時接觸能讓我們創造優質產品的要角」。

開發出世界上第一個在晶片上百分之百光學振盪器（oscillator）的法國新創LumiSync同於21st旗下。

共同創辦人摩第卡（Giuseppe Modica）受訪時說，「多虧21st，我們獲得幾乎日常所有協助，包括協助牽線、建立網絡。也由於他們，我們與台灣生態圈取得聯繫」。

哈賈告訴記者，「鑒於半導體的領導地位，台灣當然是我們的優先。透過人工智慧中心牽線，我們讓一些新創參與訪台的商業與研究行程，尤其是光子及半導體相關的新創」。

人工智慧中心（DataIA）位於歐洲最好的數理大學巴黎薩克雷大學，獲政府大力支持，為全法國9大AI聚落之首。

法國政策強力進擊，許多大膽的創意在政策與環境的支持鼓勵下孵化、成形、加速成熟，穩步走進國際市場。