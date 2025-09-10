快訊

iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶

宣布退選國民黨主席 彰化縣議長謝典林：聽連勝文調度

Apple Watch電池螢幕升級 可偵測高血壓、睡眠品質

中央社／ 台北10日電

蘋果公司今天發表第11代智慧手錶Apple Watch Series 11，提供長達24小時的電池續航力、抗刮能力2倍的表面玻璃及5G行動網路功能，並新增高血壓通知、睡眠分數等健康功能。

Apple Watch Series 11售價新台幣1萬2900元起，平價版Apple Watch SE 3售價7900元起，高階運動錶AppleWatch Ultra 3售價2萬6900元起。3款新手錶從即日起開放預訂，19日開始供貨。

Apple Watch Series 11新推出「睡眠分數」功能，感測器能捕捉在睡眠時測量的心率、手腕溫度、血氧、呼吸速率等數據，幫助使用者了解睡眠品質及如何改善。高血壓通知功能會分析血管對心跳的反應，偵測慢性高血壓，預計9月在150個國家和地區推出。

平價版Apple Watch SE 3搭載S10晶片，驅動「永遠顯示」螢幕、雙指互點兩下與手腕翻轉手勢、裝置端語音助理Siri，首度支援快速充電；新機提供更進階的健康功能，包括睡眠分數、排卵期回溯推估、手腕溫度感測，讓「生命徵象」App擁有更完整的資料。

高階運動錶Apple Watch Ultra 3的顯示器結合高效能、低耗電的LTPO3技術，以及廣視角OLED技術，能讓顯示邊框縮窄24%，在不改變錶殼大小的情況下，進一步擴大螢幕的可用面積，打造出Apple Watch歷來最大的螢幕。

LTPO3新一代顯示技術也更加節能，讓Apple WatchUltra 3在「永遠顯示」模式下，能以更快的更新頻率運作，從每分鐘更新一次提升至每秒更新一次，使用者無須抬起手腕就能看到秒針運行。

在日常使用情境下，Apple Watch Ultra 3的電池續航力最長可達42小時；在低耗電模式下可達72小時。針對長時間的戶外運動追蹤，Apple Watch Ultra 3在低耗電模式下開啟完整GPS和心率偵測時，電池續航力可達20小時；若快速充電15分鐘，就能提供12小時的電池續航力。

Apple 電池 Apple Watch Ultra

延伸閱讀

蘋果發表iPhone 17系列 未因川普關稅威脅漲價

即時翻譯、心率感測功能超實用！AirPods Pro 3降噪效果再翻2倍

史上最薄！iPhone Air僅5.6mm 天空藍色太夢幻 售價36,900元起

史上最薄iPhone Air登場！2025蘋果秋季發表會7大新品重點一次看

相關新聞

履歷沒人看？AI決定你的第一關 Cake推「AI履歷健檢工具」

調查顯示，全球近99%的財富500強企業已導入ATS（Applicant Tracking System，應徵者追蹤系統...

2025國際半導體展／10日南港盛大開幕 預計觀展人數破10萬人

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展於10日正式盛大開幕，今年共有約1,200家國內外企業參展，使用4,1...

iPhone 17來了！遠傳強調「不受關稅影響、不漲價」 果粉衝換機

Apple年度旗艦iPhone新機系列，已於台灣時間10日凌晨正式登場！今年除了iPhone 17、iPhone 17 ...

2025國際半導體展／林佳龍：打造台美聯合艦隊 壯大民主 AI 供應鏈

外交部長林佳龍9日應邀出席「SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展」會場舉辦的「2025 半導體與地緣政治...

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

電信三雄今天宣布，將在10日下午4時，進行災防通報中英文訊息測試，用戶手機若發出特殊的警告聲響與振動，請勿驚慌

蘋果iPhone Air史上最薄具全天續航力 掀輕薄化風潮

蘋果公司（Apple）今天發表iPhone 17系列新手機，並擴展Air產品線，厚度僅5.6公釐，比競爭對手三星Gala...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。