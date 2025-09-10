Apple Watch電池螢幕升級 可偵測高血壓、睡眠品質

蘋果公司今天發表第11代智慧手錶Apple Watch Series 11，提供長達24小時的電池續航力、抗刮能力2倍的表面玻璃及5G行動網路功能，並新增高血壓通知、睡眠分數等健康功能。

Apple Watch Series 11售價新台幣1萬2900元起，平價版Apple Watch SE 3售價7900元起，高階運動錶AppleWatch Ultra 3售價2萬6900元起。3款新手錶從即日起開放預訂，19日開始供貨。

Apple Watch Series 11新推出「睡眠分數」功能，感測器能捕捉在睡眠時測量的心率、手腕溫度、血氧、呼吸速率等數據，幫助使用者了解睡眠品質及如何改善。高血壓通知功能會分析血管對心跳的反應，偵測慢性高血壓，預計9月在150個國家和地區推出。

平價版Apple Watch SE 3搭載S10晶片，驅動「永遠顯示」螢幕、雙指互點兩下與手腕翻轉手勢、裝置端語音助理Siri，首度支援快速充電；新機提供更進階的健康功能，包括睡眠分數、排卵期回溯推估、手腕溫度感測，讓「生命徵象」App擁有更完整的資料。

高階運動錶Apple Watch Ultra 3的顯示器結合高效能、低耗電的LTPO3技術，以及廣視角OLED技術，能讓顯示邊框縮窄24%，在不改變錶殼大小的情況下，進一步擴大螢幕的可用面積，打造出Apple Watch歷來最大的螢幕。

LTPO3新一代顯示技術也更加節能，讓Apple WatchUltra 3在「永遠顯示」模式下，能以更快的更新頻率運作，從每分鐘更新一次提升至每秒更新一次，使用者無須抬起手腕就能看到秒針運行。

在日常使用情境下，Apple Watch Ultra 3的電池續航力最長可達42小時；在低耗電模式下可達72小時。針對長時間的戶外運動追蹤，Apple Watch Ultra 3在低耗電模式下開啟完整GPS和心率偵測時，電池續航力可達20小時；若快速充電15分鐘，就能提供12小時的電池續航力。