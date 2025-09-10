2025國際半導體展／10日南港盛大開幕 預計觀展人數破10萬人

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展於10日正式盛大開幕，今年共有約1,200家國內外企業參展，使用4,100個攤位，觀展人數預期應會上看10萬人，再創新高。

SEMICON Taiwan適逢30周年，主辦單位國際半導體產業協會(SEMI)指出，這次升級為國際半導體周，共將舉行約25個論壇，而台灣在不少半導體領域都具有領先話語權，扮演舉足輕重的角色，因此很多國際人士都藉著這次展覽來進行交流。展覽共有13大主題，而AI、汽車與機器人都是帶動下一波產業革命的重要應用，所以論壇中會有相關探討。

上述13大主題包括AI、先進製程、異質整合、3DIC、小晶片、FOPLP、高頻寬記憶體、矽光子、量子、地緣戰略、半導體資安、永續與人才培育等。