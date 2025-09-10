快訊

iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶

宣布退選國民黨主席 彰化縣議長謝典林：聽連勝文調度

蘋果iPhone Air史上最薄具全天續航力 掀輕薄化風潮

中央社／ 台北10日電

蘋果公司（Apple）今天發表iPhone 17系列新手機，並擴展Air產品線，厚度僅5.6公釐，比競爭對手三星Galaxy S25 Edge更薄0.2公釐，同時保有全天候電池續航力，是史上最薄也最節能的iPhone，有望掀起手機輕薄化風潮。

iPhone 17及Air系列將於12日晚間8時開放預訂，19日開始發售。標準版iPhone 17售價新台幣2萬9900元起、iPhone 17 Pro與Pro Max售價3萬9900元起，皆與去年相同；iPhone Air售價3萬6900元起。

在發表會進行40分鐘後登場的iPhone Air，無疑是今年新機最大亮點，首度在機身正反兩面都採用超瓷晶盾面板，正面的「超瓷晶盾2」面板提供3倍抗刮能力，比以往任何iPhone都更耐用。

iPhone Air配備6.5吋超Retina XDR顯示器，支援最高達120Hz的ProMotion自動適應螢幕更新頻率，提供更順暢的捲動體驗和沉浸式遊戲效果。Air搭載的蘋果自研晶片數量也是iPhone歷來最多，包含A19 Pro晶片、N1無線通訊晶片、C1X數據機晶片，能源效率優於外部晶片，是至今最節能的iPhone。

iPhone Air的設計核心是5級鈦金屬邊框，具有高光澤鏡面外觀，背面的全新擴展平台可容納相機、揚聲器和蘋果晶片，剩餘空間都用來容納電池，帶來全天電池續航力，最長可播放27小時影片。

Air的相機方面，背面主鏡頭採用全新4800萬像素融合相機系統，支援28公釐和35公釐焦距，有更多構圖選擇，還可以使用光學等級的2倍望遠功能，更靠近拍攝對象。

Air前置相機首度採用正方形感光元件感應器，可拍攝1800萬像素照片，直握iPhone就能拍攝直向或橫向的相片與影片。透過「雙向同拍」功能，可以同步使用前後相機錄影，適合同時記錄自己與周遭環境。

標準版iPhone 17也有大幅度升級，配備6.3吋SuperRetina XDR顯示器，支援ProMotion技術；內建的A19晶片優化效能及電池續航力，最長可播放30小時影片；前置相機同樣可拍攝1800萬像素照片，並支援運用人工智慧（AI）自動擴展視野、能把所有人都納入合照畫面中的「人物居中」功能。

旗艦機iPhone 17 Pro系列回歸鋁金屬機身，更加輕盈且散熱更高效，內建VC均熱板，把特殊的去離子水密封在內，在整個系統內有計畫的傳導熱能，熱傳導率是過去的20倍。電池續航力也大幅提升，最長可播放37小時影片。

iPhone 17 Pro的3鏡頭全部升級4800萬像素，提供最高8倍光學變焦、40倍數位變焦，並帶來更多專業級影片功能，包括支援ProRes RAW格式。

iPhone 晶片 相機

延伸閱讀

蘋果發表iPhone 17系列 未因川普關稅威脅漲價

輝達發布新一代AI晶片Rubin CPX 明年底上市

史上最薄iPhone Air登場！2025蘋果秋季發表會7大新品重點一次看

聯發科看新旗艦5G 晶片天璣9500 很有信心

相關新聞

履歷沒人看？AI決定你的第一關 Cake推「AI履歷健檢工具」

調查顯示，全球近99%的財富500強企業已導入ATS（Applicant Tracking System，應徵者追蹤系統...

2025國際半導體展／10日南港盛大開幕 預計觀展人數破10萬人

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展於10日正式盛大開幕，今年共有約1,200家國內外企業參展，使用4,1...

iPhone 17來了！遠傳強調「不受關稅影響、不漲價」 果粉衝換機

Apple年度旗艦iPhone新機系列，已於台灣時間10日凌晨正式登場！今年除了iPhone 17、iPhone 17 ...

2025國際半導體展／林佳龍：打造台美聯合艦隊 壯大民主 AI 供應鏈

外交部長林佳龍9日應邀出席「SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展」會場舉辦的「2025 半導體與地緣政治...

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

電信三雄今天宣布，將在10日下午4時，進行災防通報中英文訊息測試，用戶手機若發出特殊的警告聲響與振動，請勿驚慌

蘋果iPhone Air史上最薄具全天續航力 掀輕薄化風潮

蘋果公司（Apple）今天發表iPhone 17系列新手機，並擴展Air產品線，厚度僅5.6公釐，比競爭對手三星Gala...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。