蘋果iPhone Air史上最薄具全天續航力 掀輕薄化風潮

蘋果公司（Apple）今天發表iPhone 17系列新手機，並擴展Air產品線，厚度僅5.6公釐，比競爭對手三星Galaxy S25 Edge更薄0.2公釐，同時保有全天候電池續航力，是史上最薄也最節能的iPhone，有望掀起手機輕薄化風潮。

iPhone 17及Air系列將於12日晚間8時開放預訂，19日開始發售。標準版iPhone 17售價新台幣2萬9900元起、iPhone 17 Pro與Pro Max售價3萬9900元起，皆與去年相同；iPhone Air售價3萬6900元起。

在發表會進行40分鐘後登場的iPhone Air，無疑是今年新機最大亮點，首度在機身正反兩面都採用超瓷晶盾面板，正面的「超瓷晶盾2」面板提供3倍抗刮能力，比以往任何iPhone都更耐用。

iPhone Air配備6.5吋超Retina XDR顯示器，支援最高達120Hz的ProMotion自動適應螢幕更新頻率，提供更順暢的捲動體驗和沉浸式遊戲效果。Air搭載的蘋果自研晶片數量也是iPhone歷來最多，包含A19 Pro晶片、N1無線通訊晶片、C1X數據機晶片，能源效率優於外部晶片，是至今最節能的iPhone。

iPhone Air的設計核心是5級鈦金屬邊框，具有高光澤鏡面外觀，背面的全新擴展平台可容納相機、揚聲器和蘋果晶片，剩餘空間都用來容納電池，帶來全天電池續航力，最長可播放27小時影片。

Air的相機方面，背面主鏡頭採用全新4800萬像素融合相機系統，支援28公釐和35公釐焦距，有更多構圖選擇，還可以使用光學等級的2倍望遠功能，更靠近拍攝對象。

Air前置相機首度採用正方形感光元件感應器，可拍攝1800萬像素照片，直握iPhone就能拍攝直向或橫向的相片與影片。透過「雙向同拍」功能，可以同步使用前後相機錄影，適合同時記錄自己與周遭環境。

標準版iPhone 17也有大幅度升級，配備6.3吋SuperRetina XDR顯示器，支援ProMotion技術；內建的A19晶片優化效能及電池續航力，最長可播放30小時影片；前置相機同樣可拍攝1800萬像素照片，並支援運用人工智慧（AI）自動擴展視野、能把所有人都納入合照畫面中的「人物居中」功能。

旗艦機iPhone 17 Pro系列回歸鋁金屬機身，更加輕盈且散熱更高效，內建VC均熱板，把特殊的去離子水密封在內，在整個系統內有計畫的傳導熱能，熱傳導率是過去的20倍。電池續航力也大幅提升，最長可播放37小時影片。

iPhone 17 Pro的3鏡頭全部升級4800萬像素，提供最高8倍光學變焦、40倍數位變焦，並帶來更多專業級影片功能，包括支援ProRes RAW格式。