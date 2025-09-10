家登8月營收月增10.5% 本季進入全力備貨階段 下半營收成長可期

晶圓傳載解決方案大廠家登今日公布8月合併營收為5.6億元，月增10.5%，年減13.3%；累積前八月營收約44.86億元，年減0.54%。公司表示，本季進入全力備貨階段，光罩載具暨晶圓載具出貨可期，各項新產品亦進入驗證關鍵階段，可望陸續挹注營收。

伴隨下半年投資市場趨於穩定，家登逐步來到出貨高峰期，受惠於先進製程產能滿載，大客戶新廠林立，光罩載具極紫外光EUV出貨量全年穩定提升，滿足客戶新舊製程需求。

此外，下一世代高數值孔徑（ High-NA） EUV Pod秉持更高的微汙染防治要求，家登獲艾司摩爾（ ASML）全球唯一認證。先進製程晶圓載具方面，各區域下半年出貨逐步回穩，家登全力配合客戶優化製程、載具升級，望能進一步擴張市占。

2025 SEMICON TAIWAN今日盛大開幕，今年規模再度創歷史紀錄，集結超過1200家半導體公司，共計4100個展位，為全球最具影響力的半導體產業盛會。家登今年也特別規劃先進封裝載具解決方案專區，展現家登布局全系列封裝載具之成果，此外，相關半導體供應鏈聯盟公司也加入合展。

此外，家登子公司家碩也公告8月營收1.12億元，年增6.4%，本業營收獲利維持穩健。受惠於半導體 2 奈米量產與EUV光罩充氣需求推動，南科短期產能擴充到位，優先支援EUV光罩充氣相關機台出貨，並預留產能提供黃光與先進封裝應用生產，公司對全年營運展望仍審慎樂觀。