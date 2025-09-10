家登營收／8月5.6億元 半導體展現集團技術成果

家登（3680）10日公布2025年8月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.6億元，今年累積1~8月營收約44.86億元。家登進入第3季全力備貨階段，光罩載具暨晶圓載具出貨可期，各項新產品亦進入驗證關鍵階段，可望陸續挹注營收。

伴隨下半年投資市場趨於穩定，家登逐步來到出貨高峰期，受惠於先進製程產能滿載，大客戶新廠林立，光罩載具EUV出貨量全年穩定提升，滿足客戶新舊製程需求，證明品質與良率能跨越區域限制與藩籬，站穩客戶首選廠商之地位。

此外，下一世代High-NA EUV Pod秉持更高的微污染防治要求，家登收穫ASML全球唯一認證，對於全面提升效能並升級EUV價值與技術，家登始終走在前面，將最完善的解決方案提供給客戶選擇，無論市場如何演進，家登都萬事俱備。先進製程晶圓載具方面，各區域下半年出貨逐步回穩，家登全力配合客戶優化製程、載具升級，望能進一步擴張市佔。

本月2025 SEMICON TAIWAN盛大開幕，今年規模再度創歷史紀錄，集結超過1,200家半導體公司，共計4,100個展位，為全球最具影響力的半導體產業盛會之一。在地緣政治與供應鏈重組影響持續加劇之際，台灣憑藉先進製程實力與完整產業生態，成為全球半導體合作的核心樞紐。

回應「世界同行 創新啟航」之主題，呈現AI時代下家登快速回應之解決方案，攤位上特別規劃先進封裝載具解決方案專區，展現家登布局全系列封裝載具之成果，此外，相關半導體供應鏈聯盟公司也加入合展。