家登營收／8月5.6億元 半導體展現集團技術成果

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
家登董事長邱銘乾展示最新傳載方案秘密武器外觀。記者尹慧中攝影
家登（3680）10日公布2025年8月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.6億元，今年累積1~8月營收約44.86億元。家登進入第3季全力備貨階段，光罩載具暨晶圓載具出貨可期，各項新產品亦進入驗證關鍵階段，可望陸續挹注營收。

伴隨下半年投資市場趨於穩定，家登逐步來到出貨高峰期，受惠於先進製程產能滿載，大客戶新廠林立，光罩載具EUV出貨量全年穩定提升，滿足客戶新舊製程需求，證明品質與良率能跨越區域限制與藩籬，站穩客戶首選廠商之地位。

此外，下一世代High-NA EUV Pod秉持更高的微污染防治要求，家登收穫ASML全球唯一認證，對於全面提升效能並升級EUV價值與技術，家登始終走在前面，將最完善的解決方案提供給客戶選擇，無論市場如何演進，家登都萬事俱備。先進製程晶圓載具方面，各區域下半年出貨逐步回穩，家登全力配合客戶優化製程、載具升級，望能進一步擴張市佔。

本月2025 SEMICON TAIWAN盛大開幕，今年規模再度創歷史紀錄，集結超過1,200家半導體公司，共計4,100個展位，為全球最具影響力的半導體產業盛會之一。在地緣政治與供應鏈重組影響持續加劇之際，台灣憑藉先進製程實力與完整產業生態，成為全球半導體合作的核心樞紐。

回應「世界同行 創新啟航」之主題，呈現AI時代下家登快速回應之解決方案，攤位上特別規劃先進封裝載具解決方案專區，展現家登布局全系列封裝載具之成果，此外，相關半導體供應鏈聯盟公司也加入合展。

家登 營收 半導體

相關新聞

台積先進封裝 極速擴張…強調「客戶追著非常緊」

台積電先進封裝接單火熱，台積電營運／先進封裝技術暨服務副總經理何軍昨（9）日表示，和封測龍頭日月光投控一樣，「我們共同客...

3DIC先進封裝聯盟成軍 台積、日月光帶頭…強化在地供應鏈韌性

台積電、日月光投控兩大半導體廠領頭下，「台灣3DIC先進封裝製造聯盟」昨（9）日成軍，宣示先進封裝已成AI競賽的決勝點。...

全球半導體市場2030年將破兆 ASM協助半導體先進製程往2奈米以下挺進

全球半導體前端製程設備龍頭ASM台灣先藝科技（Euronext Amsterdam: ASM）出席 SEMICON Ta...

家登營收／8月5.6億元 半導體展現集團技術成果

家登（3680）10日公布2025年8月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.6億元，今年累積1~8月營收約44.86億元...

AI題材真有泡沫？專家分析後勁仍強「前四大CSP資本支出 比全球半導體業高1倍」

AI題材在台股及美股這兩年創造許多飆股，從輝達（NVIDIA）及微軟等終端用戶，到廣達（2382）、緯穎（6669）等台灣供應鏈都是，連鴻海（2317）都受益AI題材不少。

智邦股價5元→1085元憑啥底氣？呂宗耀點關鍵地位！科技股會泡沫？看輝達就知道

美國股市還能再漲嗎？呂張投資團隊總監呂宗耀給出了驚人答案：「在美國總統川普的第二任期，美股有機會再漲6成。」

