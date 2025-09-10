快訊

蘋果新品懶人包／iPhone 17 Pro換臉升級、iPhone Air僅5.6mm、3款Apple Watch更超值

晶鏈高峰論壇 強化半導體夥伴韌性

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
工研院與ＳＥＭＩ國際半導體產業協會昨舉辦「晶鏈高峰論壇」，攜手國內外產官學研專家，打造韌性堅實的全球半導體供應鏈生態系。圖／工研院提供
工研院、ＳＥＭＩ國際半導體產業協會昨天舉辦「晶鏈高峰論壇」，以「構建全球半導體網絡」為主題，聚焦強化可信任的跨國供應鏈夥伴關係、推動ＡＩ晶片技術共創，並擴大半導體人才的培育與國際交流，藉此打造韌性堅實的全球半導體供應鏈生態系。

賴清德總統指出，今年是國際半導體展卅周年，國際貴賓來到台灣共聚一堂，讓半導體產業夥伴關係更加緊密，他也頒發「經濟部專業獎章」，獲獎人為日本自民黨半導體戰略推進議員聯盟名譽會長甘利明，以及台積電董事長魏哲家。

經濟部長龔明鑫表示，甘利明曾擔任經產省大臣、勞動大臣等重要職務，更積極倡議台日雙邊合作，他也是促成台積電熊本廠順利設廠的重要推手之一；魏哲家帶領台積電先進製程技術發展，支撐了未來ＡＩ發展，也是全世界數位化、普及化的重要支撐。

工研院院長劉文雄說，人才是半導體發展關鍵，人才供需失衡壓力日增、技能需求快速轉變、國際間的人才競爭與合作是當前產業面臨的三大挑戰，工研院作為產學橋梁，將協助新世代人才在專業深耕的同時，拓展橫向能力。

開幕論壇由ＳＥＭＩ全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸主持，以「建構全球半導體網絡對話」為題，強調半導體已是各產業核心；第二場產業座談由國科會主委吳誠文主持，以「推動ＡＩ晶片技術共創」為主軸，探討產業如何建立開放協作的共創模式。

