3DIC聯盟啟動 台積副總：設備在地化關鍵

台積電營運／先進封裝技術暨服務副總經理何軍昨出席３ＤＩＣ全球高峰會時表示，ＡＩ晶片從過去兩到三年的產品迭代，縮短為一年一代，製造端面臨前所未有的壓力，必須加速研發與產能布局。日月光資深副總洪松井則說，成立３ＤＩＣ聯盟是為了提升先進封裝產業的人力，讓整個生態系合作更加順暢，台灣的半導體產業終將成為具有世界競爭力的生態系。

ＳＥＭＩ國際半導體展今天正式開展，昨天舉行多場論壇「暖場」。賴清德總統出席晶鏈高峰論壇時指出，半導體分工是非常緊密的產業，沒有任何一個國家可以單獨面對，為了強化未來更緊密合作的網路，並打造具有韌性的全球半導體非紅供應鏈，台灣願意採取具體行動讓半導體產業可以持續發展。

另一場重頭戲是３ＤＩＣ先進封裝製造聯盟啟動大會，何軍指出，台灣在全球３ＤＩＣ供應鏈的重要性，正隨著ＡＩ革命與產品更新速度加快而顯著提升，為因應產品開發周期縮短，先進封裝的交貨周期已由過去七季縮短為三季，很多封裝設備得邊開發邊修改，所以一定要在地化，這也是成立聯盟的主要關鍵。

何軍說，「在地化的生態系統」是關鍵。由於開發時程壓縮，單靠海外資源已難以因應，台灣必須建立更完整的本地供應鏈，從研發、設備到量產環環相扣。

政府的支持同樣不可或缺，唯有在政策引導與資源協助下，才能讓台灣重複晶圓前段的成功經驗，推進到先進封裝與後段製造，強化全球競爭力。

洪松井則說，根據研調數據，二○三○年半導體產值將會到達一兆美元，晶片與系統間的差距愈來愈大，而封裝就是那座不可或缺的橋梁。

洪松井說，ＡＩ和半導體是互惠共生、相輔相成的關係，先進封裝和先進製程藉由提升算力來驅動ＡＩ，而ＡＩ也驅動更多應用，例如汽車與汽車之間的溝通、機器人與機器人間的互動等，帶動更多半導體需求，這是一個良性循環。

華邦電總經理陳沛銘在記憶體高峰論壇指出，ＡＩ時代到來，記憶體的角色比以往更加關鍵，且隨著演算法與硬體的雙重演進，記憶體需求正從傳統電腦、手機，快速擴展至邊緣ＡＩ、汽車、機器人等多樣化應用場景。而ＡＩ運算功耗快速提升，帶動記憶體消耗急遽成長，這意味著「高效能加上低功耗」的平衡，將是未來的核心課題。