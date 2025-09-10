工研院：人才是半導體發展關鍵

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙李珣瑛朱子呈／台北報導

工研院院長劉文雄昨（9）日表示，全球產業正逢加速轉型的風口，人才成為影響半導體發展的關鍵。當前產業面臨三大挑戰，包括人才供需失衡壓力日增、技能需求快速轉變、國際間的人才競爭與合作，因此，各國莫不積極布局半導體人才培育。

賴清德總統昨日出席「晶鏈高峰論壇」開幕致詞時則重申，政府推動「AI新十大建設」，投入逾千億元預算，培育百萬AI人才。台灣秉持「務實、開放、互信」原則，深化各國合作。未來政府將以AI新十大建設為核心，涵蓋基建、關鍵技術研發與智慧應用三大方向，引導企業加碼投資，持續強化台灣在全球的戰略地位。

劉文雄在參加「晶鏈高峰論壇」時指出，未來全球半導體產業在Al的需求與商機將會持續擴大，這也使得各國間在人才與產能上的競爭日益激烈。一方面要積極爭取更多的半導體人才，另一方面也需要創造良好的工作環境與職涯發展空間。

劉文雄說，半導體產業並不是靠單一公司的成就，需要整合許多技術，是一個涵蓋設計、製造、封裝測試等各個環節的完整產業供應鏈，需要各類人才。全球每個國家、每個地區、每個機構都能在這條產業供應鏈中發揮各自最強的角色，透過國際合作互補與協同發展。

AI 半導體 劉文雄

