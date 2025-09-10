快訊

蘋果8新品懶人包／iPhone 17 Pro換臉、iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3支援即時翻譯

10分鐘內就爆炸！台電董座證實天然氣外洩釀災 興達廠區內火場「全黑」

就業人數大幅下修、通膨報告在即 美股三大指數仍創新高

台積先進封裝 極速擴張…強調「客戶追著非常緊」

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）先進封裝接單火熱，台積電營運／先進封裝技術暨服務副總經理何軍昨（9）日表示，和封測龍頭日月光投控一樣，「我們共同客戶都追趕著非常緊」。

他提到，隨客戶產品上市時間愈來愈快，現在台積電部署先進封裝產能已無法像過去一樣按部就班，有時甚至要把時程縮短至一年，甚至變成三個季度內就要把產能拉到顛峰，等於技術開發還沒到位就要先拉機台。

台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025）將於今日起開展，「3DIC先進封裝製造聯盟」（3DICAMA）昨天先成軍，台積電、日月光投控為聯盟首屆共同主席，何軍代表台積電出席聯盟啟動大會，釋出以上訊息。

業界分析，何軍「客戶追著非常緊」、「現在台積電部署先進封裝產能已無法像過去一樣按部就班」等談話，凸顯AI晶片需求強勁，推動配套的先進封裝同步火熱。台積電早在2008年投入先進封裝，也因為先進封裝讓台積電拿下更多晶圓代工大單，提供客戶完整服務。

何軍直言，過去幾代AI的演進，讓客戶產品上市時間愈來愈快，因此，先進封裝產能量產速度也需要加快。

他提到，過去研發、建置產能按部就班，但「目前已沒時間按部就班」，而是要同時縮短時程並將產能拉到顛峰，有賴在地聯盟夥伴一起達成，和日月光投控共同客戶一樣，「我們共同客戶都追趕著非常緊」。

由於「目前已沒時間按部就班」，甚至是要同時做，何軍提到，期盼借重聯盟與政府力量，把在地產業鏈建立起來。

台積電積極布局先進封裝，據官方資料，已將先進封裝整合為3DFabric平台納入前段和後段技術，包括TSMC-SoIC 、CoWoS和InFO家族（如InFO PoP 和 InFO-3D），並計畫5.5倍光罩尺寸的CoWoS-L技術，預計2026年推出，以及系統級晶圓（TSMC-SoW）家族的SoW-X於2027年量產，該技術運算能力比現有的CoWoS解決方案高40倍，與整座伺服器機架相當。

台積電 日月光 晶圓代工

延伸閱讀

美股早盤／三大指數微漲！蘋果發表iPhone前下挫 台積電ADR漲逾1%

美國突襲現代LG電池廠 台積電也有危險？外媒曝內部看法

搶破頭！台積電亞利桑那實習數千人申請 學生讚「很棒的經驗」

2030全球半導體市場破兆 ASM以領先原子級技術搶攻先進節點

相關新聞

智邦股價5元→1085元憑啥底氣？呂宗耀點關鍵地位！科技股會泡沫？看輝達就知道

美國股市還能再漲嗎？呂張投資團隊總監呂宗耀給出了驚人答案：「在美國總統川普的第二任期，美股有機會再漲6成。」

台積先進封裝 極速擴張…強調「客戶追著非常緊」

台積電先進封裝接單火熱，台積電營運／先進封裝技術暨服務副總經理何軍昨（9）日表示，和封測龍頭日月光投控一樣，「我們共同客...

3DIC先進封裝聯盟成軍 台積、日月光帶頭…強化在地供應鏈韌性

台積電、日月光投控兩大半導體廠領頭下，「台灣3DIC先進封裝製造聯盟」昨（9）日成軍，宣示先進封裝已成AI競賽的決勝點。...

台達電擠進市值2兆俱樂部 台股第四檔 昨股價爆量大漲改寫新紀錄

台股市值2兆元俱樂部添新成員，台達電挾業績高飛激勵，昨（9）日爆量大漲，股價及市值改寫新猷，市值首度突破2兆元大關，達2...

晶鏈高峰論壇 點出產業契機 日月光吳田玉籲各國合作、共同投資

日月光投控營運長吳田玉、聯發科總經理陳冠州昨（9）日為台灣發展半導體鏈提出建言，吳田玉呼籲要各國攜手合作、共同投資，才能...

台積電先進封裝商機爆發 關鍵設備廠出貨喊衝

台積電昨（9）日高喊先進封裝產能建置腳步「已沒時間按部就班」，要提前導入機台超前部署。隨著台積電先進封裝產能建置催速，弘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。