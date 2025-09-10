聯發科看新旗艦5G 晶片天璣9500 很有信心

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）總經理陳冠州昨（9）日表示，將聯發科即將發表的新旗艦5G晶片天璣9500「很有信心」，強調一定會讓大家驚艷，該款新晶片AI相關功能也將更強。

陳冠州信心喊話，市場按讚，激勵聯發科昨日股價漲逾半根停板，收復1,500元關卡，以1,510元作收，大漲80元，外資連六買。

聯發科近期將推出最新年度旗艦手機晶片天璣9500，預期會是該公司接下來業績的重要成長動能。據了解，天璣9500是以台積電3奈米製程打造，市場傳出OPPO的旗艦手機Find X9系列，以及vivo X300系列等都將搭載該晶片，是首波採用天璣9500的終端機種。

陳冠州昨日提到，關於AI的改變，大家常會觀察硬體參數，但是在這一、兩年，應該要看硬體參數如何被適當使用，並轉化為讓消費者有感的體驗。至於天璣9500的詳細功能，他暫不透露，「請大家拭目以待。」

聯發科在邊緣裝置與雲端布局雙頭並進，目前是全球智慧手機晶片出貨量龍頭。聯發科執行長蔡力行日前表示，第3季將推出天璣9500，帶來更強大的運算能力與更先進的AI功能，且相較於前一代產品，天璣9500已獲得更多客戶與機種採用。

