SK 海力士讚台灣 AI地位無可取代

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

全球記憶體三巨頭SK海力士、三星與美光昨（9）日在台北大會師，大秀自家在AI時代的記憶體技術能量。DRAM龍頭SK海力士已與台積電（2330）緊密合作，並盛讚台灣在全球AI產業地位無可取代，強調該公司將與台灣產業界結合，共同推動AI記憶體與基礎設施的發展。

迎接AI時代大商機，台灣記憶體界積極搶進，華邦總經理陳沛銘透露，「高效能加上低功耗」的平衡，將是未來的核心課題，為此，華邦推出CUBE記憶體方案，透過3D記憶體堆疊與先進封裝技術，實現大幅擴充。

台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025）今天起登場，主辦單位國際半導體協會（SEMI）先舉辦「記憶體高峰論壇」。

SK海力士HBM事業規劃部副總裁崔俊龍表示，台灣從晶圓製造、封裝測試到系統整合的優勢，使台灣不僅是記憶體產業關鍵合作夥伴，更是全球AI基建核心。

AI 記憶體 SK海力士

