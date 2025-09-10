快訊

蘋果8新品懶人包／iPhone 17 Pro換臉、iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3支援即時翻譯

10分鐘內就爆炸！台電董座證實天然氣外洩釀災 興達廠區內火場「全黑」

就業人數大幅下修、通膨報告在即 美股三大指數仍創新高

3DIC先進封裝聯盟 特用化學廠入列 永光、長興受關注

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

「台灣3DIC先進封裝製造聯盟」昨（9）日成軍，成員不乏台灣應材、東京威力科創、欣興、致茂等先進封裝相關生態系的老面孔，最特別的是，台灣兩家老牌化工廠永光（1711）、長興入列首波會員名單，象徵台灣在半導體特用化學領域已達國際水準，獲得業界青睞，成為此次聯盟一大亮點。

過往半導體特用化學品多由日本、歐洲等地廠商寡占，永光、長興以本土老牌場之姿加入供應行列，市場高度期待。永光以可低溫固化的PSPI（感光型聚醯亞胺）光阻劑贏得半導體大廠青睞；長興的晶圓級液態封裝材料則取得台積電先進封裝材料訂單，吸引市場聚焦。

永光表示，半導體先進封裝製程不可或缺的保護型光阻PSPI（感光型聚醯亞胺），是簡化製程、降低能耗的核心材料，直接影響最終晶片的可靠性與表現。

永光指出，現在的晶片愈做愈精細，更從2D平面集成邁向3D立體堆疊封裝，永光緊跟客戶需求，以善於控管品質與優化製程兩大高規格的能力，讓世界一級大廠也盛讚永光代工產製的產品，品質穩定度甚至超越原廠深得信賴。

長興傳出已獲台積電先進封裝材料訂單，預計2026年量產，成為蘋果明年新款ihone與Mac處理器獨家封裝材料供應商，分別提供MUF（模塑底部填充）與LMC（液態封裝材料）兩種材料。

晶片 半導體 台積電

延伸閱讀

經長提半導體產業合作3面向 共研高科技前瞻技術

2030全球半導體市場破兆 ASM以領先原子級技術搶攻先進節點

3D IC先進封裝製造聯盟34成員曝光！今成軍有4目的

六大科技廠 唱旺矽光子…台積喊引領AI系統全面解鎖

相關新聞

智邦股價5元→1085元憑啥底氣？呂宗耀點關鍵地位！科技股會泡沫？看輝達就知道

美國股市還能再漲嗎？呂張投資團隊總監呂宗耀給出了驚人答案：「在美國總統川普的第二任期，美股有機會再漲6成。」

台積先進封裝 極速擴張…強調「客戶追著非常緊」

台積電先進封裝接單火熱，台積電營運／先進封裝技術暨服務副總經理何軍昨（9）日表示，和封測龍頭日月光投控一樣，「我們共同客...

3DIC先進封裝聯盟成軍 台積、日月光帶頭…強化在地供應鏈韌性

台積電、日月光投控兩大半導體廠領頭下，「台灣3DIC先進封裝製造聯盟」昨（9）日成軍，宣示先進封裝已成AI競賽的決勝點。...

台達電擠進市值2兆俱樂部 台股第四檔 昨股價爆量大漲改寫新紀錄

台股市值2兆元俱樂部添新成員，台達電挾業績高飛激勵，昨（9）日爆量大漲，股價及市值改寫新猷，市值首度突破2兆元大關，達2...

晶鏈高峰論壇 點出產業契機 日月光吳田玉籲各國合作、共同投資

日月光投控營運長吳田玉、聯發科總經理陳冠州昨（9）日為台灣發展半導體鏈提出建言，吳田玉呼籲要各國攜手合作、共同投資，才能...

台積電先進封裝商機爆發 關鍵設備廠出貨喊衝

台積電昨（9）日高喊先進封裝產能建置腳步「已沒時間按部就班」，要提前導入機台超前部署。隨著台積電先進封裝產能建置催速，弘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。