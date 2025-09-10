晶鏈高峰論壇 點出產業契機 日月光吳田玉籲各國合作、共同投資

日月光投控（3711）營運長吳田玉、聯發科總經理陳冠州昨（9）日為台灣發展半導體鏈提出建言，吳田玉呼籲要各國攜手合作、共同投資，才能迎接新一波產業契機；陳冠州則強調，生成式AI等應用正為半導體業帶來龐大機會，並將逐步部署到各種消費性裝置上，台灣必須抓緊機會。

SEMICON Taiwan 2025今（10）日起開展，工研院與國際半導體產業協會（SEMI）昨天先舉辦「晶鏈高峰論壇」，邀請產官研界專家探討台灣半導體產業發展方向。

吳田玉在論壇的「強化可信任的跨國供應鏈夥伴關係」場次座談中表示，全球正面臨高度不確定性與地緣政治風險，跨國企業更需尋找最有效率的合作模式。在複雜環境下，企業必須以「簡化」思維因應，透過整合資源，找到解決方案。

吳田玉認為，AI基礎建設與次世代產品持續推進，矽光子將成為未來十年的關鍵技術，但要真正落實發展，唯有各國攜手合作、共同投資，才能迎接新一波產業契機。

吳田玉強調，產業正同時迎來AI、人形機器人與基礎建設等多項新技術浪潮，但沒有任何一家公司能單獨涵蓋所有領域，因此必須審慎選擇合作夥伴。

陳冠州則在論壇「推動AI晶片技術共創」場次座談中提到，聯發科是IC設計公司，廣泛提供從雲端到邊緣的解決方案，他相信在接下來，AI應用將逐漸部署到智慧手機等邊緣裝置。

以智慧手機來說，陳冠州認為，如果要設計一款支援AI功能的手機系統單晶片，就必須考量設計良好的架構，而且功耗等條件還有限制，設法善用資源，使邊緣裝置能實現生成式AI等功能。而當邊緣裝置可以執行生成式AI等功能，確實可帶來好處，例如在某些無法連線的情況下，依然可以使用相關服務。