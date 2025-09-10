台達電擠進市值2兆俱樂部 台股第四檔 昨股價爆量大漲改寫新紀錄

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙張瀞文／台北報導
台達電。聯合報系資料照
台股市值2兆元俱樂部添新成員，台達電（2308）挾業績高飛激勵，昨（9）日爆量大漲，股價及市值改寫新猷，市值首度突破2兆元大關，達2.03兆元；繼台積電、聯發科、鴻海之後，成為台股第四檔市值逾2兆元俱樂部成員，也是台股創高強力助攻手。

台達電昨日股價觸及漲停798元再寫新猷，逼近800元大關，終場上漲58元，收784元，漲幅7.9%，在高價股中漲幅稱霸。台積電、聯發科、鴻海昨日分別漲1.6%、5.5%、1.9%。

這四檔市值2兆元俱樂部成員昨日股價全面上揚，市值跟著水漲船高。其中，台積電市值增加5,186.5億元，達31.1兆元，平歷史高；鴻海增加555.7億元，達2.88兆元；聯發科增加1,281.4億元，達2.41兆元；台達電飆增1,506.5億元，達2.03兆元。

台達電昨日價量俱揚，成交張數超過2萬張，比前一日增加八成多；成交金額來到167億元，在台股所有個股中排第三，僅次於台積電的427.7億元、聯發科的177.2億元。

台達電受惠於人工智慧（AI）伺服器電源及散熱系統出貨增長激勵，8月營收478.6億元，月增5.4%，連兩個月創新高，累計今年前八月營收3,362.11億元，年增24.6%，外界看好台達電本季營收有望連兩季改寫新猷。外資法人連兩日賣超，投信法人連六日買超力挺。

台達電董事長鄭平日前表示，今年營運成長動能主要來自AI領域，尤其超大規模雲端服務供應商（CSP）資本支出持續攀升，AI資料中心需求將是台達電核心成長引擎，並看好相關趨勢將延續至明年。

台達電是輝達AI伺服器電源及散熱整合方案主力供應商。法人指出，輝達在今年3月GTC大會上揭示未來三年AI晶片藍圖，隨新品齊發，台達電業績可望受惠。

