台積電先進封裝商機爆發 關鍵設備廠出貨喊衝

台積電昨（9）日高喊先進封裝產能建置腳步「已沒時間按部就班」，要提前導入機台超前部署。隨著台積電先進封裝產能建置催速，弘塑（3131）、萬潤、辛耘等關鍵設備協力廠出貨跟著喊衝。

弘塑是全球業界唯一可同時提供濕製程設備及化學品的廠商，也是台積電先進封裝布局重要夥伴。受惠於客戶需求強勁，弘塑設備訂單能見度已排至2026上半年，關鍵機台交期達數個月。

弘塑透露，當下產能持續滿載，正穩步擴產，以因應客戶需求。弘塑旗下子公司添鴻所生產的特化品，也應用於先進封裝領域，南科路竹廠陸續通過客戶驗證，逐步加大出貨動能。

弘塑訂單動能強勁，前八月合併營收為39.03億元，年增逾五成；8月營收4.75億元，為歷年最旺的8月。法人看好，弘塑9月營收有機會挑戰歷史新高，帶動本季業績持續成長，連四季刷新紀錄。

萬潤方面，隨著AI、高速運算（HPC）需求爆發，該公司深耕多年的自動化設備技術，搭上台積電擴充CoWoS封裝產線的商機。受惠於先進封裝需求穩定增長，並有機會透過新技術切入光通訊與3D封裝市場，開啟第二成長曲線。

萬潤近年強化海外布局，去年啟用日本子公司，該據點主要為研發中心，是看準大客戶赴日設廠，以及當地深厚的材料化工實力。此外，萬潤也已在北美設立子公司，並在馬來西亞編制銷售辦公室，因應主要客戶在全球進行產能擴充帶來的需求。

辛耘擁有自製與代理設備業務，以及再生晶圓業務，正進行自製設備與再生晶圓產能擴充，也是台積電大聯盟成員之一。

辛耘前八月合併營收為75.44億元，年增20.6％。法人評估，該公司持續受惠於客戶端擴充先進封裝產能帶來的拉貨力道，若外在環境沒有出現太大變數，今年營收與獲利有機會持續雙創新高，全年營收將首次跨過百億元大關，並可望連兩年賺進超過一個股本。