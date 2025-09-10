快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲李孟珊／台北報導
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電昨（9）日高喊先進封裝產能建置腳步「已沒時間按部就班」，要提前導入機台超前部署。隨著台積電先進封裝產能建置催速，弘塑（3131）、萬潤、辛耘等關鍵設備協力廠出貨跟著喊衝。

弘塑是全球業界唯一可同時提供濕製程設備及化學品的廠商，也是台積電先進封裝布局重要夥伴。受惠於客戶需求強勁，弘塑設備訂單能見度已排至2026上半年，關鍵機台交期達數個月。

弘塑透露，當下產能持續滿載，正穩步擴產，以因應客戶需求。弘塑旗下子公司添鴻所生產的特化品，也應用於先進封裝領域，南科路竹廠陸續通過客戶驗證，逐步加大出貨動能。

弘塑訂單動能強勁，前八月合併營收為39.03億元，年增逾五成；8月營收4.75億元，為歷年最旺的8月。法人看好，弘塑9月營收有機會挑戰歷史新高，帶動本季業績持續成長，連四季刷新紀錄。

萬潤方面，隨著AI、高速運算（HPC）需求爆發，該公司深耕多年的自動化設備技術，搭上台積電擴充CoWoS封裝產線的商機。受惠於先進封裝需求穩定增長，並有機會透過新技術切入光通訊與3D封裝市場，開啟第二成長曲線。

萬潤近年強化海外布局，去年啟用日本子公司，該據點主要為研發中心，是看準大客戶赴日設廠，以及當地深厚的材料化工實力。此外，萬潤也已在北美設立子公司，並在馬來西亞編制銷售辦公室，因應主要客戶在全球進行產能擴充帶來的需求。

辛耘擁有自製與代理設備業務，以及再生晶圓業務，正進行自製設備與再生晶圓產能擴充，也是台積電大聯盟成員之一。

辛耘前八月合併營收為75.44億元，年增20.6％。法人評估，該公司持續受惠於客戶端擴充先進封裝產能帶來的拉貨力道，若外在環境沒有出現太大變數，今年營收與獲利有機會持續雙創新高，全年營收將首次跨過百億元大關，並可望連兩年賺進超過一個股本。

相關新聞

智邦股價5元→1085元憑啥底氣？呂宗耀點關鍵地位！科技股會泡沫？看輝達就知道

美國股市還能再漲嗎？呂張投資團隊總監呂宗耀給出了驚人答案：「在美國總統川普的第二任期，美股有機會再漲6成。」

台積先進封裝 極速擴張…強調「客戶追著非常緊」

台積電先進封裝接單火熱，台積電營運／先進封裝技術暨服務副總經理何軍昨（9）日表示，和封測龍頭日月光投控一樣，「我們共同客...

3DIC先進封裝聯盟成軍 台積、日月光帶頭…強化在地供應鏈韌性

台積電、日月光投控兩大半導體廠領頭下，「台灣3DIC先進封裝製造聯盟」昨（9）日成軍，宣示先進封裝已成AI競賽的決勝點。...

台達電擠進市值2兆俱樂部 台股第四檔 昨股價爆量大漲改寫新紀錄

台股市值2兆元俱樂部添新成員，台達電挾業績高飛激勵，昨（9）日爆量大漲，股價及市值改寫新猷，市值首度突破2兆元大關，達2...

晶鏈高峰論壇 點出產業契機 日月光吳田玉籲各國合作、共同投資

日月光投控營運長吳田玉、聯發科總經理陳冠州昨（9）日為台灣發展半導體鏈提出建言，吳田玉呼籲要各國攜手合作、共同投資，才能...

台積電先進封裝商機爆發 關鍵設備廠出貨喊衝

台積電昨（9）日高喊先進封裝產能建置腳步「已沒時間按部就班」，要提前導入機台超前部署。隨著台積電先進封裝產能建置催速，弘...

