美突襲韓企 台積無類似風險

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

美國聯邦當局上周逮捕喬治亞州一座電動車電池工廠數百名南韓勞工，導致跨國企業人心惶惶，大舉投資美國的台積電（2330）處境也令人感到憂心。不過，英國金融時報（FT）引述熟悉台積電營運人士說法報導，台積電把這起突襲事件視為「特例」，該公司未面臨類似風險。

不過，台灣企業高層人士也向金融時報表示，這起突襲事件已在外國企業界引發寒蟬效應。一名高層人士說：「川普這麼做或許帶有一些政治動機，目的是向南韓政府發出訊息。」台積電拒絕回應金融時報。

美國上周拘留的475人大多是南韓國民，這些人任職於現代汽車和LG新能源的工廠。

南韓 美國 台積電

