技嘉積累技術 策略奏效

技嘉（2376）超前部署有潛力的商業夥伴，當紅的CoreWeave，以及這次市場「話題王」Nebius Group都是技嘉客戶。技嘉董事長葉培城的經營心法，就是先把AI伺服器技術慢慢積累起來，等到機會來臨時，業績自然順勢爆發，現在，連台積電也用技嘉的伺服器產品。

業界分析，技嘉雖然在主機板與顯卡規模比不過華碩，在電競領域玩不過微星，在雲端AI伺服器落後於鴻海、廣達、英業達、緯創與緯穎等傳統ICT大廠，但葉培城採另類戰術，在AI伺服器領域不與鴻海等巨獅正面搏鬥，而是從二、三線雲端服務供應商（CSP）與資料中心客戶端打入，不和鴻海、廣達搶亞馬遜、微軟、Google與Meta等傳統CSP大咖客戶，策略也相當奏效。

葉培城認為，全球AI資料中心市場規模與商機很大，不一定要主攻CSP大咖，很多二、三線資料中心，例如俄羅斯的Yandex是全球第五大搜尋引擎，在2013年主動找上技嘉採購客製化的伺服器，這讓技嘉在伺服器領域慢慢練功，積累技術。因此技嘉的伺服器技術是慢慢累積起來，等到AI在2023年橫空出世，技嘉的機會來了，業績自然飆高。

而且不只輝達GPU伺服器，包括英特爾與超微的x86系統，以及安謀（Arm）等主要架構，技嘉都可以提供，並能幫客戶設計客製化產品，提供L12一站式AI資料中心解決方案，還獲得台積電浸潤式冷卻高效運算電腦機房的訂單。