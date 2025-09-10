微軟砸錢搶AI算力 釋出200億美元大單給 Nebius 技嘉、威剛順勢分食大餅

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者李孟珊蕭君暉／綜合報導
微軟搶AI算力出招，與輝達投資的荷蘭AI基礎設施供應商Nebius簽訂總金額近200億美元（約新台幣6,000億元）合約，藉此取得AI雲端運算資源。 路透
微軟AI算力出招，與輝達投資的荷蘭AI基礎設施供應商Nebius簽訂總金額近200億美元（約新台幣6,000億元）合約，藉此取得AI雲端運算資源。台廠中，技嘉（2376）是Nebius主要供應商，順勢分食200億美元大單，成為大贏家，威剛藉由與技嘉集團合作，順勢打入供應鏈，同步沾光。

Nebius是從俄羅斯網路巨擘Yandex分拆的公司，Yandex先前被稱為「俄羅斯版Google」，此次獲微軟近200億美元大單，將於今、明年陸續出貨，激勵Nebius股價暴漲五成，成為市場當紅炸子雞。

技嘉長期與Yandex合作，多年來承接其AI伺服器訂單，俄烏戰爭爆發後，Yandex分拆，並出售重組成為Nebius，同時獲得輝達注資，專注AI基礎設施建設，技嘉順勢出貨GB200 AI伺服器給Nebius。技嘉已為Nebius位於荷蘭阿姆斯特丹的資料中心，陸續出貨採用輝達Hopper平台的AI伺服器。外界推測，隨著Nebius獲得微軟大單，集中於今、明年出貨，將更仰賴技嘉後續供貨，技嘉也可望順勢出貨新一代GB300的產品，挹注營運動能強勁。

威剛則於第2季宣布與技嘉子公司技鋼合作，在巴西打造全新伺服器產線。此次不僅展現威剛區域性的生產優勢，也藉由搭載威剛伺服器等級記憶體，以及存儲產品強化產品競爭力。業界研判技嘉後續為Nebius出貨新一代AI伺服器時，對記憶體需求同步擴大，威剛為其重要記憶體盟友，也將跟著放量出貨。

根據微軟與Nebius的協議，微軟將向Nebius承租位於紐澤西州資料中心的GPU運算能力，今年稍後將開始取得專屬的運算資源，為期五年，這份持續至2031年的協議總額約174億美元，但微軟另保留追加購買價值20億美元服務的選項，以解決AI雲端基礎設施長期供不應求的問題。微軟並未說明這些AI運算資源的用途。

Nebius表示，將在今、明年分批部署這些GPU服務，明年AI雲端事業將得以大幅成長，股價9日在美股早盤狂漲50%。彭博資訊分析師指出，Nebius主要部署輝達的系統，這樁交易也強化輝達產品的需求能見度。

這項協議凸顯AI巨擘對AI基礎設施的熱絡需求，帶旺一小群被稱為「新雲端」（Neoclouds）的AI基礎設施供應商，這些業者也已用手上的晶片抵押籌措擴建資料中心的資金。Nebius說，將透過來自與微軟交易現金流、以及用這項合約為抵押發債，支應自家的資料中心支出。

