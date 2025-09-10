快訊

華碩董事長施崇棠：台灣應建立AI品牌

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

華碩（2357）董事長施崇棠昨（9）日表示，台灣擁有算力、模型與應用三大優勢，台灣發展AI的地位與目標，應該要建立可信賴、可落地與場景導向的AI品牌與平台，而非與其他大國比拚超大規模平台。

而今年全球供應鏈面臨重組，加上地緣政治加劇，將成為各國檢視主權AI、部署AI策略的轉折點，台灣更應思考自身定位、強化優勢，設定未來在AI的角色與策略，而非當旁觀者。

台灣人工智慧學校基金會昨天主辦「2025台灣人工智慧年會」，施崇棠以「台灣AI競爭力的戰略地位與實踐，在AI2.0時代鞏固基本功，建立可信任的國家品牌」為題發表專題演講。

針對華碩的AI策略與發展，他表示，華碩精進AI基本功，並將其轉化為產品與服務優勢。

華碩不只是AI產品製造者，而是要發展成為，從算力平台到場域應用的AI整合者與系統實踐者。

