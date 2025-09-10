華碩業績衝出最強8月 新款Xbox、高階電競產品添柴火

華碩（2357）昨（9）日公布8月合併營收達628.15億元，創歷年同期新高，月增14.48%，年增9.93%；累計今年前八月合併營收為4,533.85億元，年增22.18%，華碩並樂觀看待第3季業績。

針對第3季展望，華碩財務長吳長榮先前指出，預估本季PC業務營收將季增5%至10%，零組件及伺服器業務在高基期下，預計本季業績將與前一季持平表現。整體來看，華碩對第3季營運展望樂觀看待。

華碩營收 針對下半年營運展望，華碩共同執行長許先越先前表示，預計今年上、下半年出貨比重可能為55比45，或是52比48，但是第3季營收表現仍可望成長，主要是受惠於高階電競產品，以及即將上市的Xbox新品。

許先越指出，華碩今年上半年PC業務成長，主要是來自於電競及商用市場，其中，電競營收年增達四成、商用PC年增四成五；而下半年電競相關業務有望持續走強，其中，華碩與微軟合作的電競掌機ROG Xbox Ally系列預計下半年上市，也將貢獻營收。另外，華碩亦看好AI PC動能，預計下半年將推出價格帶覆蓋更廣的機種。

針對AI伺服器業務，華碩共同執行長胡書賓先前指出，相關業務在今年第1季的營收占比已達雙位數，第2季在輝達的GB200順利量產出貨下，AI伺服器比重提升至15%，隨著第3季底GB300開始量產出貨，伺服器業務動能有望延續至第4季，預計AI伺服器今年全年營收占比將持續提升。