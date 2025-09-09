林之晨：未來3-5年AI將成為台灣大新成長曲線 今年投入9.3億研發經費

台灣大今（9）日舉辦第三屆「D.E.E.P. Tech Day 2025」(2025 台灣大硬科技日)，以「OP AI 落地智慧」為主題，聚焦企業在人工智慧（AI）導入過程中的落地困難、應用零碎以及系統整合壁壘等三大痛點，並從全球趨勢、硬體突破到在地創新，為台灣產業提供AI落地的全方位視野。

今年活動由總經理林之晨、資訊長蔡祈岩、企業服務事業商務長朱曉幸率領台灣大AI研發團隊，並集結Google DeepMind研究副總裁紀懷新（Ed Chi）、群聯電子創辦人暨執行長潘健成二位重量級講者。

台灣大哥大總經理林之晨表示，生成式AI已從「模型軍備競賽」邁入「落地實戰」階段，真正挑戰在於誰能將技術轉化為可衡量的成果。台灣要脫穎而出，必須同步推動「AI產業化」與「產業AI化」，前者讓AI成為新營收來源，後者則深植企業流程，成為競爭力引擎。台灣大哥大基於Telco+Tech策略，以超過800人技術團隊，今年投入9.3億元研發經費，將電信天賦與研發實力轉化為產業解方，持續開發涵蓋語音、資安、團隊協作的AI產品，助企業一站式導入、快速落地。

林之晨指出，未來三到五年，AI將成為台灣大新成長曲線，內部單位生產力提升至少1.5倍，外部AI業務維持倍數年成長，驅動集團長期獲利。

台灣大資訊長蔡祈岩表示，生成式 AI 帶來的不只是工具升級，而是一場由「逆分工」驅動的產業重構。組織內部角色正在被重新分配，價值鏈與商業模式亦隨之改寫。

蔡祈岩指出，未來競爭的關鍵，在於能否同時掌握本地化語料、地端部署與私域AI能力中心，將AI化為可控、可衡量的戰略資產。台灣大哥大憑藉電信級數據與研發實力，結合領先的在地語音模型與國家級資安防護，正構築一條從語料、模型到應用的完整落地鏈，協助企業從戰略、技術到應用三個層面實現「產業 AI 化」，使AI不再只是願景，而是驅動競爭力的核心引擎。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸指出，全球AI已進入更自主、更即時、更普及的新階段，但企業在落地仍普遍面臨模型訓練困難、部署門檻高與資料安全等挑戰，如何將 AI 轉化為可衡量的營運成果是當前關鍵。

朱曉幸表示，台灣大哥大憑藉 Telco+Tech 的差異化定位，結合電信基礎、雲端算力、在地化模型與生態圈合作，正協助企業突破算力不足、資安風險與導入周期等瓶頸。目前已在金融、製造、零售、物流、醫療、公共服務及政府部門推進超過百件 AI 商機，涵蓋語音、資安、協作與雲端算力等核心場景，展現市場的高度需求與成長潛力。2025 年企業服務營收目標將挑戰年增 20%，其中「雲端與AI」預計年增223%，資安解決方案」則有望年增94%，成為推動企業升級與集團長期獲利的重要動能。