合庫銀行主辦益登科技30億元聯貸案 超額認購172%

由合作金庫商業銀行主辦益登（3048）科技股份有限公司30億元聯貸案，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸，超額認購172%，並於9日在合庫總行舉行聯合授信簽約儀式，由合作金庫商業銀行董事長林衍茂代表授信銀行團與益登科技公司董事長曾禹旖共同完成聯貸合約簽署。本案募集資金係用於償還既有負債及充實營運周轉金，參與融資的銀行計10家。

益登科技成立於1996年，為亞洲最佳電子元件代理商與解決方案供應商，總部設立於台北，為亞太區以至全球的ODM/OEM客戶、原廠提供一流的服務和解決方案。益登科技多年來深耕各項應用領域，引領潮流之先，涵蓋的產品應用範圍包括可攜式/穿戴式產品、有線/無線通訊、物聯網、汽車、機器人、醫療、工業控制、電腦以及各式各樣的電子產品，在光電、數位、類比、混合訊號等領域深具技術經驗，提供全面的服務與方案，可作為原廠、客戶、合作夥伴之間溝通的最佳橋樑。經營團隊將以多元化的市場擴展，人工智慧產品的技術創新與設計導入，輔以合規管理並進的策略，確保在瞬息萬變的市場環境中保持競爭力並持續成長。

合庫銀行持續深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，2024年度聯貸市場排名帳簿管理行名列前三，憑藉專業的金融能力以及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，廣受客戶好評，專業能力深獲肯定。基於合庫金控集團支持企業永續發展及配合「臺灣2050淨零碳排路徑」目標，合庫銀行推出多項符合「能源轉型」、「產業轉型」政策之優惠專案貸款，例如打造零碳能源系統之太陽光電發電設備貸款及生質能源發電設備貸款、輔助「產業轉型」的ESG機器設備貸款及鼓勵企業重視永續發展的「永續連結貸款專案」等，以落實綠色金融、邁向永續發展。