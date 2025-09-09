電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

快訊

中央社／ 台北9日電

電信三雄今天宣布，將在10日下午4時，進行災防通報中英文訊息測試，用戶手機若發出特殊的警告聲響與振動，請勿驚慌。

為響應政府政策，確保災防系統通知更健全，並提升全民防災意識，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信將於9月10日下午4時，進行災防通報中英文訊息測試。

業者指出，將藉由「每月測試用訊息」頻道於全台發送「災防通報中英文訊息測試」，期間不會影響客戶使用服務，「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，請收到測試訊息客戶不需要緊張。

