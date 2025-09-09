電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試
電信三雄今天宣布，將在10日下午4時，進行災防通報中英文訊息測試，用戶手機若發出特殊的警告聲響與振動，請勿驚慌。
為響應政府政策，確保災防系統通知更健全，並提升全民防災意識，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信將於9月10日下午4時，進行災防通報中英文訊息測試。
業者指出，將藉由「每月測試用訊息」頻道於全台發送「災防通報中英文訊息測試」，期間不會影響客戶使用服務，「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，請收到測試訊息客戶不需要緊張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言