晶睿25周年全球合作夥伴高峰會 聚焦AI創新與全球布局

晶睿（3454）成立25周年，3日至5日舉辦全球合作夥伴高峰會，邀請來自美國、歐洲、紐澳、拉丁美洲等五大洲超過百位策略經銷夥伴齊聚台灣，共同體驗AI雲端安防最新應用成果。活動期間，亦攜手集團高層代表共襄盛舉，展現集團在AI與永續發展的超前部署及優勢；透過技術展示與交流論壇，強化與國際夥伴的長期合作關係，並為未來營運成果注入成長動能，深化全球布局。

根據研究報告指出，安防市場規模預計到2033年將達2,586億美元，在2025至2033年間年均複合成長率（CAGR）約7%，反映安防市場仍具龐大商機。

晶睿總經理廖禎祺表示，晶睿自台灣起步，茁壯為跨足全球的智慧安防領導品牌。從專注硬體開發，成功轉型為以 AI為核心的安防解決方案領航者。這一路的成長，並非孤軍奮戰，而是仰賴遍布全球超過200家經銷商夥伴與數千位系統集成商的信任與支持。隨著全球AI浪潮推進，我們攜手全球夥伴迎向高峰，以AI與雲端創新為引擎，加速拓展市場版圖，掌握安防產業的剛性需求，積極布局智慧城市、智慧工廠、智慧交通與智慧零售等多元應用場景，打造更智慧、安居的世界。

高峰會期間，晶睿展示從軟硬體到雲端的研發力。軟體方面，專為全球策略夥伴量身打造「優質合作夥伴入口網站」（VIVOTEK Premium Partner Portal），一站式協助掌握客戶安防系統的即時運作狀況，有效地為客戶提供智慧化安防方案，強化客戶黏著度。

硬體方面，展示全新研發的低照全彩攝影機，搭載大型感光元件與大光圈鏡頭，結合AI技術，在極低光源環境下，仍能呈現更明亮、銳利的全彩影像，並提升夜間畫質，全天候守護場域安全。

同時，晶睿展示雲端平台VORTEX智慧安防。VORTEX全新AI-Hub應用，提供結合亞洲安防產業領先且結合視覺語言模型的自然語言搜尋（Think Search），以及智慧事件洞察（Event Insight）與案例庫（Case Vault）等功能，讓使用者能更快鎖定目標、精準掌握異常，並清楚整理搜尋結果，展現高效率的安防服務。此外，高峰會亦透過多場策略及創新講座，助力全球夥伴掌握未來AI與雲端市場趨勢。