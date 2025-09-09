圓展MD720UIS醫療級攝影機通過Zoom認證 推動遠距醫療智慧升級

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓展（3669）宣布，旗下醫療級一體式PTZ攝影機AVer MD720UIS正式通過Zoom認證，為遠距醫療提供更可靠的影音解決方案。MD720UIS專為遠距會診、遠距看護、遠距病患監測與重症加護病房等需求打造，協助醫療人員即使在遠距場域，也能為病患提供高品質的照護維持，進一步提升醫療效率與整體體驗。

圓展美國產品經理Rich Moscoso表示，MD720UIS獲得Zoom專業影音認證，象徵其在可靠性、影像品質與智慧應用上的優勢，能協助醫護團隊在遠距診療場景中持續提供優質照護。

MD720UIS內建20倍光學變焦與4K超高畫質鏡頭，支援IR夜視功能，在低光源環境依然保有清晰的影像品質。搭配PoE++網路供電與傳輸設計，大幅簡化安裝流程，適合部署於病房與診間等空間。同時具備隱私模式，可一鍵關閉音訊與影像輸出；內建AI馬賽克功能，可自動遮蔽人臉與身體區域，協助醫療機構遵循法規要求，更進一步保護病患隱私。

MD720UIS內建Edge-AI電腦視覺模型，具備AI跌倒／離床偵測 與 臉部／眼部追蹤等功能，以協助醫護人員提升病患監控效率。此外，MD720UIS支援分割畫面（Split Screen）與子母畫面（PiP），便於醫療環境中的多工處理。內建雙向音訊與AI降噪功能確保音訊清晰，全面提升遠距會診的溝通品質。

MD720UIS通過EN 60601-1-2醫療安全標準認證，能安心建置於臨床應用現場。此外，產品亦支援與第三方醫療設備整合，可即時將關鍵畫面同步至螢幕，提升醫護團隊協作與資訊掌握能力。

AI 圓展 醫護人員

