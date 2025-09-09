Micro LED手表催化應用成長 推動2029年晶片市場規模突破4.61億美元

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

Micro LED於消費性電子產品的滲透率正加速提升，繼2023年Samsung推出140吋Micro LED電視後，2025年Garmin Fenix 8 Pro智慧手表也將導入相關技術，加上預計於同年底問世的Sony Honda Afeela 30吋車用顯示，標誌著Micro LED開始覆蓋各主要應用。TrendForce表示，這些指標性產品上市將逐步推動Micro LED晶片市場產值，預估2029年提升至4.61億美元規模。

TrendForce指出，市場對現階段Micro LED的高功耗與高單價接受度仍是一大考驗，也導致短期內難與技術更成熟、成本具優勢的OLED競爭。然而，Micro LED能滿足運動手表在戶外環境對螢幕亮度的極致需求，還具備高度整合感測元件的潛力，為未來產品創新與差異化鋪路。

Garmin Fenix 8 Pro由AUO扮演關鍵供應鏈，結合PlayNitride (約當15×30μm Micro LED晶片)、Raydium (Micro LED驅動IC)等，搭配AUO自研的影像調校技術，提供1.39吋顯示。這不僅展現Micro LED產業鏈的前期布局已逐漸發酵，也意味著隨應用範疇的拓展，技術成熟與成本優化將更上層樓。

Micro LED正逐步於各領域實現商業化，從電視、智慧手表到車用顯示，每項指標產品問世皆象徵一次技術突破。憑藉高亮度、高對比度的優勢，Micro LED 目前已獲部分新創智慧眼鏡品牌採用，未來隨著國際大廠加入以及Micro LED光源供應商推動，這項技術也將在近眼顯示裝置逐步嶄露頭角，有助於提升產業整體產值。

LED 電視 智慧手錶

