資策會預測 2030人形機器人市場規模逾460億美元、出貨逾百萬台

資策會產業情報研究所（MIC）預測，2030年人形機器人市場規模將超過460億美元、出貨量逾百萬台，應用別主要集中在工業與商業，其中2030年工業與商業潛在市場高達415.2億美元、家用36.9億美元，其餘約9.2億美元。

資策會MIC舉辦MIC FORUM Fall《馭變：科技主權 全球新局》研討會，9日聚焦人型機器人發展潛力與臺廠商機，針對人形機器人發展，AI發展不僅已邁向實體AI階段，也成為未來經濟安全的核心基礎設施，主要國家皆推動布局。實體AI以人形機器人、四足機器人、無人機的覆蓋應用最廣泛，其中人形是最理想的通用機器人形式。

資策會MIC分析，整體潛在市場從2025年即呈現成長態勢，全球人形機器人正邁入第三代技術的重要轉折期，進一步融合AI、多感測器與高自由度控制，使機器人能在開放且動態的真實環境中，處理更多元的任務。第三代智慧機器人將能在產業現場解決以往難以自動化的複雜作業，例如工業與物流中的最終組裝環節，而過去機器人應用較少的領域，如建築、旅宿、餐飲、零售等，也將因人形機器人的導入，有機會提升自動化程度與服務價值。

MIC資深產業分析師盧冠芸表示，人形機器人的技術尚須持續發展與突破，目前全球研發正聚焦在高性能、人機協作與自適應三大方向，隨著機器人逐步進入實際場域試驗，預期將不斷優化性能、擴展應用廣度，逐漸成為產業與日常生活的重要夥伴。

資策會MIC表示，臺灣供應鏈完整，上游核心零組件深具國際競爭力，包含減速器、高扭矩馬達、驅動器等；中游AI晶片受到機器人高階運算晶片需求拉動，帶動半導體與PCB產業發展。整機方面，廠商陸續發表人形機器人與機器狗，預計2026年展開場域驗證，而應用所需的技術擬透過入股、併購或國際合作補足缺口，未來如要進入試產、量產，需嵌入到國際生態系，並爭取標準制定的機會。

針對場域應用，可專注強化臺灣利基應用，如半導體廠的無人智慧工廠、ICT製造業產業應用、照護或服務場域自動化，待在地驗證成功後推向海外市場。中長期而言，高性能電池與驅動、邊緣運算晶片、高階感測器，以及雲端遠端管理平台等領域深具布局潛力。