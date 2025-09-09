快訊

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

資策會預測 2030人形機器人市場規模逾460億美元、出貨逾百萬台

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）預測，2030年人形機器人市場規模將超過460億美元、出貨量逾百萬台，應用別主要集中在工業與商業，其中2030年工業與商業潛在市場高達415.2億美元、家用36.9億美元，其餘約9.2億美元。

資策會MIC舉辦MIC FORUM Fall《馭變：科技主權 全球新局》研討會，9日聚焦人型機器人發展潛力與臺廠商機，針對人形機器人發展，AI發展不僅已邁向實體AI階段，也成為未來經濟安全的核心基礎設施，主要國家皆推動布局。實體AI以人形機器人、四足機器人、無人機的覆蓋應用最廣泛，其中人形是最理想的通用機器人形式。

資策會MIC分析，整體潛在市場從2025年即呈現成長態勢，全球人形機器人正邁入第三代技術的重要轉折期，進一步融合AI、多感測器與高自由度控制，使機器人能在開放且動態的真實環境中，處理更多元的任務。第三代智慧機器人將能在產業現場解決以往難以自動化的複雜作業，例如工業與物流中的最終組裝環節，而過去機器人應用較少的領域，如建築、旅宿、餐飲、零售等，也將因人形機器人的導入，有機會提升自動化程度與服務價值。

MIC資深產業分析師盧冠芸表示，人形機器人的技術尚須持續發展與突破，目前全球研發正聚焦在高性能、人機協作與自適應三大方向，隨著機器人逐步進入實際場域試驗，預期將不斷優化性能、擴展應用廣度，逐漸成為產業與日常生活的重要夥伴。

資策會MIC表示，臺灣供應鏈完整，上游核心零組件深具國際競爭力，包含減速器、高扭矩馬達、驅動器等；中游AI晶片受到機器人高階運算晶片需求拉動，帶動半導體與PCB產業發展。整機方面，廠商陸續發表人形機器人與機器狗，預計2026年展開場域驗證，而應用所需的技術擬透過入股、併購或國際合作補足缺口，未來如要進入試產、量產，需嵌入到國際生態系，並爭取標準制定的機會。

針對場域應用，可專注強化臺灣利基應用，如半導體廠的無人智慧工廠、ICT製造業產業應用、照護或服務場域自動化，待在地驗證成功後推向海外市場。中長期而言，高性能電池與驅動、邊緣運算晶片、高階感測器，以及雲端遠端管理平台等領域深具布局潛力。

AI 機器人

延伸閱讀

石黑浩：虛擬分身結合AI機器人 改變世界契機

MIC：因應匯率關稅 資通訊供應鏈須發展智慧製造聚落

迎本周重要通膨數據 那指收創新高、史指道指上揚

11小時增1家 陸AI企業破5000家

相關新聞

AI眼鏡崛起帶動新商機 法人看好這七大台廠受惠

隨AR、VR眼鏡市場正迎來重大變革，法人預估2026年全球AR、VR裝置出貨量將比2025年大增近90%，...

3DIC先進封裝製造聯盟啟動 台積電副總何軍：設備在地化是關鍵

台積電先進封裝技術暨服務副總經理何軍今日出席3DIC全球高峰會致詞表示，台灣在全球3DIC供應鏈中的重要性，正隨著A...

全球半導體產業鬧人才荒 學者：非美國學生就業優先選項

全球半導體人才荒成為產業棘手挑戰，不過美國普渡大學首席半導體長朗斯壯（Mark Lundstrom）表示，半導體產業並非...

強化半導體供應鏈安全與韌性 經濟部：建立前瞻技術共同研發機制

面對全球經貿局勢變動，半導體產業已成為國家安全與經濟發展的戰略核心，「晶鏈高峰論壇」9日登場，經濟部長龔明鑫在高峰論壇主...

大摩看旺輝達GB系列伺服器出貨大成長 這些台廠將受惠

半導體展登場，內外資法人紛紛趁此機會對產業景氣進行最新評估。摩根士丹利（大摩）證券在走訪相關公司後，對於輝達（NVIDI...

AI落地 台灣大哥大提15項AI解方

台灣大哥大（3045）9日舉辦第三屆「D.E.E.P. Tech Day 2025」（2025 台灣大硬科技日），以「O...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。