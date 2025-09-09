AI眼鏡崛起帶動新商機 法人看好這七大台廠受惠

隨AR、VR眼鏡市場正迎來重大變革，法人預估2026年全球AR、VR裝置出貨量將比2025年大增近90%，宏達電（2498）、大立光（3008）、玉晶光（3406）、瑞昱（2379）、立積（4968）、臻鼎-KY（4958）、台郡（6269）等七大台廠將成為新趨勢下的主要受惠者。

法人指出，儘管短期內，AR、VR市場因缺乏新品，預期第4季出貨表現將旺季不旺，不過中期內可期待Meta即將推出的下一代AI眼鏡產品Meta Hypernova，預期在龍頭廠商新品的加持下，將有助於激勵市場出貨表現。

法人指出，今年AR、VR穿戴式裝置市場仍以Meta Quest 3為主流，品牌市占率超過七成，預估2025年全球AR、VR出貨量約為660萬台，年減幅約為12%，主因市面上主流產品都已超過一年以上未推出更新換代。

此外，原先市場預期於今年將推出的Meta Quest 4也發生延宕，導致全年AR、VR產品出貨量因產品線未更新而呈現衰退，預估第4季即便進入消費旺季，在產品老舊以及關稅夾擊下，仍呈現旺季不旺窘境。

不過，AR、VR眼鏡市場正迎來變革契機！法人表示，隨著結合眼鏡外型的AI眼鏡異軍突起，產品型態從原先大而重的眼罩式產品，轉向結合眼鏡設計模式，並導入AI功能，主打「解放雙手」、提升使用上的便利性為主要訴求。

如近期包括Ray-Ban Meta、HTC VIVE Eagle、XREAL One Pro等產品的推出，均獲市場好評，法人預估2026年將為AR、VR眼鏡市場的轉折年，全球AR、VR裝置出貨量將比2025年大幅增長近90%。

台廠中，法人預期，包括VIVE Eagle品牌商宏達電、光學鏡頭廠商大立光及玉晶光、Wi-Fi與藍芽控制晶片及射頻前端模組廠商瑞昱與立積、軟板供應商臻鼎-KY與台郡等，均將成為新趨勢發展下的主要受惠者。