華固逾300億元商辦案開紅盤！叡揚砸17.7億元買16戶「華固創匯園區」

華固（2548）北士科百億商辦大案開紅盤。華固9日公告，「華固創匯園區」出售房屋16戶，合計2,388.28坪、車位40個，總金額17.73億元，每坪約70萬元，買方為叡揚資訊股份有限公司（6752），預計處分利潤率約22至24%。

「華固創匯園區」目前已動工，為華固史上規模最大的商辦案，該案位在北投路一段及公館路口，總銷約317億元，基地面積約6,247坪，總樓地板面積逾6.3萬坪，規劃興建地上27層、地下4層，共409戶。

華固近年積極商辦與住宅雙頭布局，目前手上商辦案還有總銷132億元的南港「華固中央置地」、總銷79億元大直「華固時代置地」等，華固指出，兩案預計下半年陸續完工，目前銷售目標為五成以上，惟川普關稅政策影響部分客戶決定，因此預計會部分遞延到明年。

世邦魏理仕台灣總經理林敬超表示，目前半導體、AI業等在台仍有很大的商辦需求，且A級商辦大樓市場供給量少，大部分由壽險公司持有，並不會以出售為考量，因此有辦公室需求的科技業，多只能尋找開發商所興建的新大樓購置，對建商而言，在住宅市場偏冷的情況下，商用不動產亦能分散風險，保有穩定的獲利來源。

林敬超表示，以華固布局的商辦來看，交通位置條件都相當不錯，「華固創匯園區」可受惠輝達（NVIDIA）總部效應，另外，本身就有不少大型科技業者像是華碩（2357）等深耕北投一帶，對科技業說並不陌生。

而「華固中央置地」鄰近昆陽站，又在輝達研發中心承租的潤泰南港玉成大樓旁，對科技業來說，因常有高鐵需求，南軟長期為滿租狀態，預期下一個商辦聚落會外溢到昆陽站附近，整體而言，台北市商辦市場需求持續看好，在需求帶動下，預期後續都能順利銷售。