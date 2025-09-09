快訊

博士投書評論柯文哲案…控「檢察官問我誰付稿費？」 最高檢回應了

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

撿舊電鍋送拾荒婦…北市清潔隊員涉貪汙出庭認罪 環保局：不至於坐牢

華固逾300億元商辦案開紅盤！叡揚砸17.7億元買16戶「華固創匯園區」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

華固（2548）北士科百億商辦大案開紅盤。華固9日公告，「華固創匯園區」出售房屋16戶，合計2,388.28坪、車位40個，總金額17.73億元，每坪約70萬元，買方為叡揚資訊股份有限公司（6752），預計處分利潤率約22至24%。

「華固創匯園區」目前已動工，為華固史上規模最大的商辦案，該案位在北投路一段及公館路口，總銷約317億元，基地面積約6,247坪，總樓地板面積逾6.3萬坪，規劃興建地上27層、地下4層，共409戶。

華固近年積極商辦與住宅雙頭布局，目前手上商辦案還有總銷132億元的南港「華固中央置地」、總銷79億元大直「華固時代置地」等，華固指出，兩案預計下半年陸續完工，目前銷售目標為五成以上，惟川普關稅政策影響部分客戶決定，因此預計會部分遞延到明年。

世邦魏理仕台灣總經理林敬超表示，目前半導體、AI業等在台仍有很大的商辦需求，且A級商辦大樓市場供給量少，大部分由壽險公司持有，並不會以出售為考量，因此有辦公室需求的科技業，多只能尋找開發商所興建的新大樓購置，對建商而言，在住宅市場偏冷的情況下，商用不動產亦能分散風險，保有穩定的獲利來源。

林敬超表示，以華固布局的商辦來看，交通位置條件都相當不錯，「華固創匯園區」可受惠輝達（NVIDIA）總部效應，另外，本身就有不少大型科技業者像是華碩（2357）等深耕北投一帶，對科技業說並不陌生。

而「華固中央置地」鄰近昆陽站，又在輝達研發中心承租的潤泰南港玉成大樓旁，對科技業來說，因常有高鐵需求，南軟長期為滿租狀態，預期下一個商辦聚落會外溢到昆陽站附近，整體而言，台北市商辦市場需求持續看好，在需求帶動下，預期後續都能順利銷售。

華固

延伸閱讀

東海大學校友2周募4500萬 將蓋2間AI PC教室、買輝達GB200

黃仁勳下周陪同川普訪英國 大陣仗企業CEO隨行出席英王國宴

商辦需求空間超過百萬坪 內科、南港、北士科為三大重點園區

東海大學校友募款4500萬 添設備引進輝達GB200

相關新聞

AI眼鏡崛起帶動新商機 法人看好這七大台廠受惠

隨AR、VR眼鏡市場正迎來重大變革，法人預估2026年全球AR、VR裝置出貨量將比2025年大增近90%，...

3DIC先進封裝製造聯盟啟動 台積電副總何軍：設備在地化是關鍵

台積電先進封裝技術暨服務副總經理何軍今日出席3DIC全球高峰會致詞表示，台灣在全球3DIC供應鏈中的重要性，正隨著A...

全球半導體產業鬧人才荒 學者：非美國學生就業優先選項

全球半導體人才荒成為產業棘手挑戰，不過美國普渡大學首席半導體長朗斯壯（Mark Lundstrom）表示，半導體產業並非...

強化半導體供應鏈安全與韌性 經濟部：建立前瞻技術共同研發機制

面對全球經貿局勢變動，半導體產業已成為國家安全與經濟發展的戰略核心，「晶鏈高峰論壇」9日登場，經濟部長龔明鑫在高峰論壇主...

大摩看旺輝達GB系列伺服器出貨大成長 這些台廠將受惠

半導體展登場，內外資法人紛紛趁此機會對產業景氣進行最新評估。摩根士丹利（大摩）證券在走訪相關公司後，對於輝達（NVIDI...

AI落地 台灣大哥大提15項AI解方

台灣大哥大（3045）9日舉辦第三屆「D.E.E.P. Tech Day 2025」（2025 台灣大硬科技日），以「O...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。