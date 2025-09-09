遠傳智靈AI平台 打造「AI 旅服人員」助台中旅服中心體驗升級

遠傳（4904）電信宣布，攜手台中市政府觀光旅遊局，於台中火車站旅遊服務中心導入「AI旅服人員」，以「遠傳智靈」AI平台為引擎，提供遊客多語言即時旅遊諮詢、景點與交通轉乘查詢、行程規劃等服務，不僅提升旅客互動體驗與資訊取得效率，透過生成式AI推薦周邊景點、旅宿與活動，創造經濟效益，更可大幅減少紙本印製數量，打造便民、智慧且永續的觀光新體驗。

「遠傳智靈」AI平台核心採用RAG（Retrieval-Augmented Generation，檢索增強生成）與自主代理式AI技術，能結合企業或政府特定知識庫，整合文件、圖表、影音等多模態內容，進行深層語意理解與精準推理回覆，從傳統問答升級為能「理解動機、提供建議」的智慧型互動，並能依企業或公部門需求進行AI個資遮罩保護，讓使用者「用得安全、問得精準」，展現遠傳在生成式AI領域的領先實力。

現在「遠傳智靈」AI平台已廣泛應用於遠傳內部打詐防騙、IT維運、客服平台、智慧助理、財務/人資與遠傳friDay影音等領域，也透過此套平台與實戰經驗，為企業快速導入AI、降低試錯風險，已落地於包含半導體製造、醫療、校園、交通運輸、零售電商、政府公部門等場域，協助企業對內實現流程再造、提升營運管理與應變機制，對外優化服務體驗、創造商業價值，打造企業的AI即戰力。

遠傳資訊長胡德民表示，台中市大力推展智慧觀光與數據治理，遠傳以自主研發的「遠傳智靈」AI平台協助遊客在台中旅遊的體驗，結合生成式AI技術、語音辨識、知識庫整合與虛擬互動設計，具備模組化部署與彈性擴充能力，協助市府快速導入智慧應用，加速觀光服務的智慧化與永續轉型，這也是「遠傳智靈」AI平台在智慧城市應用場域的重要里程碑。

台中火車站旅遊服務中心「AI旅服人員」是建構於「遠傳智靈」AI平台上的虛擬智慧助理，支援中、英、日、韓等多語言互動，具備即時語意理解與主動發話能力，能即時回應旅客查詢景點資訊、大眾運輸轉乘、活動推薦與簡易行程規劃等需求，提供便捷、環保且個人化的旅遊服務，進一步升級旅客服務體驗。

台中市觀旅局長陳美秀表示，藉由遠傳智靈AI平台導入，整合本地觀光資訊與即時資料庫，不僅強化旅客互動體驗，也為周邊景點、商家與活動帶來曝光效益，同時有效減少紙本印製資源，落實環保理念。AI旅服人員亦有助於減輕人力負擔，提升旅客服務效率，打造更即時、個人化的旅遊諮詢體驗。

此次導入「AI旅服人員」為台中旅遊服務帶來創新升級，也再次印證遠傳在推動AI落地的實踐成果。遠傳將持續與政府部門及企業深化合作，擴展AI應用至更多場域，讓科技服務真正走入生活，為民眾打造更智慧、便民、永續的生活環境。