快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

聽新聞
0:00 / 0:00

3DIC先進封裝製造聯盟啟動 台積電副總何軍：設備在地化是關鍵

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電先進封裝技術暨服務副總經理何軍出席3DIC全球高峰論壇。記者余承翰／攝影
台積電先進封裝技術暨服務副總經理何軍出席3DIC全球高峰論壇。記者余承翰／攝影

台積電先進封裝技術暨服務副總經理何軍今日出席3DIC全球高峰會致詞表示，台灣在全球3DIC供應鏈中的重要性，正隨著AI革命與產品更新速度加快而顯著提升。由於AI晶片從過去兩到三年的產品迭代，縮短為一年一代，製造端面臨前所未有的壓力，必須加速研發與產能布局，他強調為因應產品開發周期縮短，先進封裝的交貨周期已由過去七季縮短為三季，因此很多封裝設備得邊開發邊修改，所以一定要在地化，這也是成立聯盟的主要關鍵。

何軍表示，過去產業有充裕時間完成研發再建置產能，但如今時程壓縮，企業往往在研發尚未定案前，就必須提前下單設備、拉升產能，導致改機需求頻繁，帶來沉重經濟壓力。因此，「研發與量產必須同步進行」，研發團隊需與量產團隊並肩協作，才能確保產品如期進入市場。

他進一步指出，這正是推動成立3DIC先進製造聯盟的原因。透過聯盟平台，能夠讓產業鏈上中下游攜手，進行聯合開發（Joint Development），加快技術成熟與量產速度，並減輕個別廠商獨自承擔的風險。

何軍強調，「在地化的生態系統」是關鍵。由於開發時程壓縮，單靠海外資源已難以因應，台灣必須建立更完整的本地供應鏈，從研發、設備到量產環環相扣。政府的支持同樣不可或缺，唯有在政策引導與資源協助下，才能讓台灣重複晶圓前段的成功經驗，推進到先進封裝與後段製造，強化全球競爭力。

最後，他感謝SEMI提供合作平台，讓業者能夠齊心推動3DIC技術。他以「We innovate as one, winning as a team」作結，期盼聯盟能成為台灣與全球半導體產業邁向下一階段創新的驅動力。

今日參加聯盟啟動大會成員，正是呼應台積電要求快速調整的本土設備和材料大軍，其中不乏股價已站上千元的公司，包括弘塑、穎崴、印能；其餘還致茂、台達電、欣興、辛耘、亞亞、萬潤、志聖、均豪、研華、政美應用、紘騰、永光、倍利科技、益發精機、由田、長興化工及德商蔡司及美商應材、科林研發、Besi及日商DISCO、東京威力科技等。

3DIC先進製造聯盟今日舉行啟動大會。記者簡永祥／攝影
3DIC先進製造聯盟今日舉行啟動大會。記者簡永祥／攝影

壓力 平台 台積電

延伸閱讀

搶破頭！台積電亞利桑那實習數千人申請 學生讚「很棒的經驗」

台積電助攻！亞洲科技股指數蓄勢創新高 AI題材與Fed降息預期添動能

美陷技術人力荒！外媒揭台積電英特爾受害經驗 韓企非孤例

台股早盤再創新高！一度來到24,779 台積電開盤上漲15元

相關新聞

3DIC先進封裝製造聯盟啟動 台積電副總何軍：設備在地化是關鍵

台積電先進封裝技術暨服務副總經理何軍今日出席3DIC全球高峰會致詞表示，台灣在全球3DIC供應鏈中的重要性，正隨著A...

全球半導體產業鬧人才荒 學者：非美國學生就業優先選項

全球半導體人才荒成為產業棘手挑戰，不過美國普渡大學首席半導體長朗斯壯（Mark Lundstrom）表示，半導體產業並非...

強化半導體供應鏈安全與韌性 經濟部：建立前瞻技術共同研發機制

面對全球經貿局勢變動，半導體產業已成為國家安全與經濟發展的戰略核心，「晶鏈高峰論壇」9日登場，經濟部長龔明鑫在高峰論壇主...

大摩看旺輝達GB系列伺服器出貨大成長 這些台廠將受惠

半導體展登場，內外資法人紛紛趁此機會對產業景氣進行最新評估。摩根士丹利（大摩）證券在走訪相關公司後，對於輝達（NVIDI...

AI落地 台灣大哥大提15項AI解方

台灣大哥大（3045）9日舉辦第三屆「D.E.E.P. Tech Day 2025」（2025 台灣大硬科技日），以「O...

國研院開發HUZU平台 加速商業化進程 單月瀏覽量逾萬次

國科會轄下國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心今天正式發布「新型態產學互助創新平台」（HUZU平台)，該平台是專為科技人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。