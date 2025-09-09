強化半導體供應鏈安全與韌性 經濟部：建立前瞻技術共同研發機制

面對全球經貿局勢變動，半導體產業已成為國家安全與經濟發展的戰略核心，「晶鏈高峰論壇」9日登場，經濟部長龔明鑫在高峰論壇主持產業座談會上提及，未來全世界半導體產業合作有三大面向：一、在全球化格局重新調整之際，企業透過協作、共同面對挑戰；二、建立高科技前瞻技術共同研發機制；三、產業間資訊共享和成立交流平台。

經濟部今日表示，總統賴清德提出「全球半導體供應鏈夥伴倡議」，攜手可信賴的國際夥伴共創產業新生態。為響應此倡議，經濟部委託工研院與國際半導體產業協會（SEMI）合作於9日共同舉辦「晶鏈高峰論壇」，並由20個公協會共同協辦。

經濟部表示，這次論壇以「構建全球半導體網絡」為主題，聚焦全球半導體網絡建設、跨國供應鏈合作、AI晶片技術共創及人才培育等議題。賴總統以貴賓身分出席，並吸引700位來自28國的產官學研代表報名參加，其中國外重要官員如捷克科研創新部長Marek Ženíšek、法國參議院議員Olivier CADIC、波蘭經濟發展暨技術部政務次長Michał Jaros及歐盟駐日代表團數位經濟政策公使銜參贊Peter Fatelnig等共襄盛舉。

賴總統賴致詞表示，台灣將秉持「務實、開放、互信」原則，持續深化國際合作，目前已在捷克、日本、美國等地設立「台灣貿易投資中心」，協助企業海外布局、強化供應鏈夥伴關係。同時，政府積極推動「AI新十大建設」，完善基礎建設、研發關鍵前瞻技術，並打造以信任為基礎的國際人才網絡，確保半導體產業穩健發展。賴總統強調，台灣將堅持「立足台灣，布局全球」，以厚實技術基礎與開放合作精神，攜手國際民主夥伴共同打造安全、韌性且繁榮的全球半導體供應鏈。

會中，賴總統頒發「經濟部專業獎章」予日本自民黨半導體戰略推進議員聯合會名譽會長甘利明及台積電（2330）董事長魏哲家，以表彰他們在國際經貿、產業合作及科技創新上的卓越貢獻。

經濟部長龔明鑫致詞表示，甘利明長期推動台日半導體合作，促成台積電熊本廠設立；魏哲家則引領台積電先進製程，支撐全球AI及數位發展，彰顯台灣晶片在世界舞台上的關鍵地位。

龔明鑫今日主持以「強化可信任的跨國供應鏈夥伴關係」為主題的座談，與與談人探討全球半導體供應鏈應如何透過區域間互補、信任機制與透明治理等方式提升整體韌性。

龔明鑫提及，半導體供應鏈近年遭遇前所未有的挑戰，包含地緣政治、極端氣候、關鍵材料受限和需求端起伏不定等種種挑戰，都在考驗產業韌性和合作能力。他認為，全世界半導體產業合作有三大面向，一是在企業透過協作、共同面對全球化格局調整的挑戰；二是共同建立高科技前瞻技術研發機制；三是產業資訊共享和成立交流平台。