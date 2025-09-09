全球半導體產業鬧人才荒 學者：非美國學生就業優先選項

快訊

中央社／ 台北9日電
上班族示意照。圖／AI生成
上班族示意照。圖／AI生成

全球半導體人才荒成為產業棘手挑戰，不過美國普渡大學首席半導體長朗斯壯（Mark Lundstrom）表示，半導體產業並非美國學生畢業後的就業優先選項，因此學校透過暑期班提供學生設計晶片、製造封裝等機會，讓美國學生更了解半導體就業機會。

工業技術研究院院長劉文雄今天出席晶鏈高峰論壇，與環球晶圓集團營運長薛銀陞、新加坡科技研究局副總裁楊育佳、普渡大學首席半導體長朗斯壯（Mark Lundstrom）和晶創台灣推動辦公室執行長闕志達等人座談。

劉文雄表示，相關文獻指出，未來5至10年美國約有10萬個半導體產業職缺，亞洲則可能有20萬個半導體職缺，人才資源成為產業關鍵挑戰。

環球晶圓集團營運長薛銀陞表示，為培養國際化人才，環球晶參與美國人才培訓計畫，也參與歐洲晶片法下的數位孿生和矽晶片回收等計畫。同時，也和學校合作設計課程內容、提供獎學金和實習機會，希望建立全球訓練系統，採取導師制度，讓公司員工可進行全球輪調。

談及培養人才的具體策略，薛銀陞表示，AI和異質整合是新的產業趨勢，人才培育不能只是技術培育，舉例而言，環球晶在德州謝爾曼（Sherman）建造新廠房，其中來自台灣、韓國、義大利等地的工程師、設計人員和主管聚集在美國，從設計階段開始，就請不同國家的廠房代表提供經驗，打破過去的藩籬，營造不斷學習的工作環境，目標就是讓美國廠儘早開始運作。

楊育佳表示，新加坡堅信國際合作對人才培育非常重要，培養半導體人才的關鍵在於訓練、以及訓練的關聯性，培養可以解決民間問題的人才，藉由加強學界和業界的合作，深化先進封裝和矽光子等前瞻技術等研發。

為解決人才不足窘境，楊育佳建議，政府需要提供更多預算給學界，同時提供誘因，讓產業願意引導學生、教授從事更先進的研究，政府也需要在基礎建設出更多力氣，讓人才可以使用正確的工具解決問題。

朗斯壯表示，對台灣、新加坡而言，優秀人才畢業後會想進入半導體業，但半導體業並非美國學生的優先選項，因此現在學校也透過暑期班提供學生設計晶片、製造封裝等機會，讓學生了解半導體產業未來的就業機會，包含機械和材料工程師等。

闕志達表示，希望台灣集合多所學校資源，與大公司合作，像是荷蘭的艾司摩爾（ASML）與愛因霍芬（Eindhoven）當地大學合作，不僅推動產學合作，更需要擴大、推動國際化的產學合作。

闕志達指出，學校裡面有團隊協助產業開發相關技術和人才，現在也鼓勵研究生到歐洲、日本和新加坡實習，並期盼產業提供相關經費，協助學生擴大視野。

