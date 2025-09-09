大摩看旺輝達GB系列伺服器出貨大成長 這些台廠將受惠

半導體展登場，內外資法人紛紛趁此機會對產業景氣進行最新評估。摩根士丹利（大摩）證券在走訪相關公司後，對於輝達（NVIDIA）GB系列伺服器出貨更為樂觀，預估今年出貨量上看3.4萬櫃，明年則至少6萬櫃起跳，年成長高達76.4%。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻在最新的「從台灣供應鏈觀點看全球半導體展望」報告中指出，僅計算全球前十大雲端服務供應商（主權型AI投資不列入計算）的資本支出，已連三年成長，預估明年將達5,820億美元，年增達30.8%。

再從整個市場規模來看，根據供應鏈數據驅動的樂觀假設，雲端AI半導體的總市場規模（TAM），今年可能成長至2,350億美元，後續將逐年成長，預估到2030年將擴增至近5,000億元，占總體半導體市場規模約48%。

由於市場前景相當樂觀，使得輝達GB系列的出貨量預估數也相當正向。GB200、GB300 NVL72 伺服器今年首季雖僅出貨0.11萬櫃，但第2季就大增至0.58萬櫃，預估第3季將激增至1.16萬櫃、第4季1.57萬櫃，成長動能充沛。

詹家鴻說，隨GB300將於第3季末、第4季初開始出貨，將嘉惠今年GB系列伺服器出貨量上看3.4萬櫃，明年則至少6萬櫃起跳，年成長高達76.4%；而今年下游硬體組裝廠市占，鴻海（2317）高達57%、廣達（2382）21%、緯創（3231）18%、其他則約3%。

值得注意的是，輝達GB200伺服器訂單需求主要來自微軟、高占35%，甲骨文排第二、占23%，其他包括谷歌、亞馬遜、Meta、特斯拉等均僅占個位數。8月後，甲骨文的機櫃需求突然增加，預期將嘉惠組裝廠為廣達、緯穎（6669）。

上游方面，詹家鴻預估台積電（2330）今年將生產510萬顆晶片，其中用於NVL72約3萬櫃；CoWoS月產能將由今年底的7萬片，一路擴增至2026年底的9.3萬片，年增幅32.8%。