SK 海力士讚台灣AI產業地位無可取代 攜手推動AI記憶體與基礎設施
SEMICON Taiwan高峰論壇9日進入第2天，其中記憶體兩雄SK海力士、三星高階主管等，皆出席「記憶體高峰論壇」，SK海力士HBM事業規劃部副總裁崔俊龍大讚台灣在全球AI產業中具備無可取代的地位，SK海力士會與台灣產業結合，共同推動AI記憶體與基礎設施的發展。
崔俊龍指出，台灣具備完整且成熟的半導體產業鏈，以及系統整合能力．從晶圓製造、封裝測試到系統整合，這種「水平整合」的優勢，使台灣不僅是記憶體產業的關鍵合作夥伴，更是全球AI基礎建設的核心樞紐。
崔俊龍進一步說， SK海力士將持續推進在HBM領域的領導力，並與台灣完整的系統整合實力結合，強化記憶體的真正力量，同時與台灣完整的水平整合產業鏈一起前行。
