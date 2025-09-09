鴻海奪下全台首張ISO 37301 勤業眾信助攻國際合規新里程

鴻海（2317）科技集團成功通過英國標準協會（BSI）核發的ISO 37301合規管理系統國際驗證，成為全台首家取得此認證的企業，顯示出鴻海在合規治理上的領先地位，也象徵台灣企業在國際合規標準上邁出重大一步。這項驗證由勤業眾信聯合會計師事務所（Deloitte）協助完成，讓鴻海在全球監管愈趨嚴峻的環境下，建立更穩健的經營基礎。

授證儀式於鴻海內湖大樓舉行，鴻海法務長方光宇代表領取證書，BSI東北亞區董事總經理蒲樹盛親自頒授，勤業眾信總裁柯志賢及多位鴻海同仁共同見證。這項專案由法務團隊自2023年啟動，歷時近兩年，跨部門動員全面檢視制度與流程，逐步強化企業合規文化。

勤業眾信總裁柯志賢指出，在法規快速演變、風險多元化的情勢下，跨國企業如何精準掌握法遵要求並回應利害關係人，已成為競爭力的關鍵。他強調，ISO 37301不僅是認證，更代表鴻海將合規思維從「事後補救」轉為「事前預防」，建立國際級的治理格局。

勤業眾信資深副總經理陳鴻棋則分析，合規管理已是推動永續與全球信任的重要引擎。面對出口管制、數據隱私、供應鏈責任等挑戰，ISO 37301能協助企業建立結構化與可持續改善的管理系統，實現從高層承諾到全員參與的合規文化。

同樣參與專案的副總經理江榮倫補充，此次導入認證涵蓋治理架構、職能分工、內控制度到文化落實，形成一套具國際延展性的合規管理體系。這套架構以風險導向為核心，結合流程優化與數據支持，讓企業能即時回應法規變動與利害關係人需求。

勤業眾信表示，未來將持續協助更多產業領導者，以國際標準結合在地實踐，打造兼具韌性與永續發展的合規管理體系，迎接透明與問責的新營運時代。