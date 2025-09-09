AI落地 台灣大哥大提15項AI解方

台灣大哥大（3045）9日舉辦第三屆「D.E.E.P. Tech Day 2025」（2025 台灣大硬科技日），以「OP AI 落地智慧」為主題，台灣大總經理林之晨表示，台灣大近年積極投入 AI 應用服務研發，今年一次推出15項 AI 解方，台灣大2025年 AI 研發將投入9.3億元，持續投入研發，協助企業夥伴，AI 應用落地，降低成本，提升效率，同時增加獲利。

AI 已從模型競賽進入落地實戰，企業如何將技術轉化為可衡量的營運成果，成為新一波競爭關鍵。林之晨表示，AI 從全球大型語言模型的「模型軍備競賽」邁入「落地實戰」階段，但企業更好奇要怎麼用 AI，才能降本、增效，提升獲利，台灣要脫穎而出，必須同步推動「AI 產業化」與「產業 AI 化」，前者讓 AI 成為新營收來源，後者則深植企業流程，成為競爭力引擎。

林之晨表示，台灣大以超過800人技術團隊，今年投入9.3億元研發經費，持續開發涵蓋語音、資安、團隊協作的 AI 產品，助企業一站式導入、快速落地。

除對內投資 AI，台灣也將持續擴大對外投資，林之晨表示，目前 AI 相關投資最大部分是精誠（6214），屬於銷售端夥伴，台灣大研發走在台灣甚至亞洲的最前沿，透過與精誠策略合作，擴大雙方優勢，未來也將持續以投資方式，拉近或者綁定 AI 相關技術及研發夥伴。

今年台灣大第三屆「D.E.E.P. Tech Day 2025」聚焦企業在 AI 導入過程中的三大痛點「落地困難、應用零碎，以及系統整合的壁壘」。

台灣大總經理林之晨、資訊長蔡祈岩、企業服務事業商務長朱曉幸率領台灣大 AI 研發團隊，並集結 Google DeepMind 研究副總裁紀懷新（Ed Chi）、群聯（8299）電子創辦人暨執行長潘建成二位重量級講者，從全球趨勢、硬體突破到在地創新，為台灣產業提供 AI 落地的全方位視野。

台灣大也以「On-Prem、Over-Powered、Open Possible」為核心架構，展出 15 項跨場域應用成果。

在「AI 地端基礎」方面，台灣大表示，展示AIDC國際級資料中心與 aiDAPTIV+ 落地化 AI訓練伺服器；「AI 模型創新」則包括企業專屬 ASR 語音智慧轉譯與 GenAIus 企業智慧大腦。

「AI 落地應用」部分，台灣大指出，涵蓋在企業日常助力的 AI 聽寫大哥、AI 客服助手、員工 AI Agent、M++ 企業通訊中樞及 AI 文字對話，以及 Pro Suite 一站式介面，幫助企業即時處理資訊、提升協作效率，減少重工並加速溝通決策。

在流程自動化與營運升級上，台灣大提出，TAI PBX 企業通訊升級方案、AI-EASM 外部風險偵防，以及 LIAISE 多語影音轉譯平台等解決方案，協助企業強化資安防護、優化跨語境溝通，並降低內外部作業風險。

此外，策略夥伴同步秀實力，碩網資訊打造「AI 語音訂位服務」，精誠資訊則展示「EAP 企業 AI 智慧中樞」，分別以 AI 提升餐飲服務與強化製造、零售、資安等場域的智慧化升級，展現跨產業合作的綜效。

林之晨表示，企業的 AI 升級之旅是一場已鳴槍起跑的馬拉松，但 95% 企業卻受模型訓練、部署門檻與資料安全等挑戰，仍在原地踏步。台灣大是企業全方位陪跑的專業夥伴，從「跑道優化」（電信網路）、到「高性能跑鞋」（在地解決方案）、再到「專業教練」（落地經驗），協助企業跑得更快、更穩、更安全，贏得關鍵 AI 競賽。

台灣大資訊長蔡祈岩表示，生成式 AI 帶來的不只是工具升級，而是一場由「逆分工」驅動的產業重構。組織內部角色正在被重新分配，價值鏈與商業模式亦隨之改寫。未來競爭的關鍵，在於能否同時掌握本地化語料、地端部署與私域 AI 能力中心，將 AI 化為可控、可衡量的戰略資產。

蔡祈岩表示，台灣大憑藉電信級數據與研發實力，結合領先的在地語音模型與國家級資安防護，正構築一條從語料、模型到應用的完整落地鏈，協助企業從戰略、技術到應用三個層面實現「產業 AI 化」，使 AI 不再只是願景，而是驅動競爭力的核心引擎。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸指出，如何將 AI 轉化為可衡量的營運成果是當前關鍵。台灣大結合電信基礎、雲端算力、在地化模型與生態圈合作，正協助企業突破算力不足、資安風險與導入周期等瓶頸。