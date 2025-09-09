掌握AI落地商機 台灣大總座林之晨：未來兩年維持三位數高成長

台灣大（3045）總經理林之晨表示，AI從全球大型語言模型的「模型軍備競賽」邁入「落地實戰」階段，台灣大積極掌握AI落地商機，未來一、兩年看好AI及雲端相關貢獻營收維持三位數的高成長。

林之晨9日出席台灣大哥大舉辦第三屆「D.E.E.P. Tech Day 2025」（2025 台灣大硬科技日），以「OP AI 落地智慧」為主題，

今年以來台灣大來自雲端及AI貢獻營收年增率超過200%，包含訂閱型及系統後續維護等等的可持續性收入，資安部分也有94%成長，在政府標案及企業客戶均大有斬獲。

林之晨表示，在可預見的一、兩年間，AI及雲端都可望維持三位數成長，未來三到五年，AI將成為台灣大的新成長曲線，內部單位生產力提升至少1.5倍，外部AI業務維持倍數的年成長，驅動集團長期獲利。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸指出，目前台灣大已在金融、製造、零售、物流、醫療、公共服務及政府部門推進超過百件AI商機，涵蓋語音、資安、協作與雲端算力等核心場景，展現市場的高度需求與成長潛力。

展望2025 年，朱曉幸指出，企業服務營收目標將挑戰年增20%，其中「雲端與AI」預計年增223%，「資安解決方案」則有望年增94%，成為推動企業升級與集團長期獲利的重要動能。