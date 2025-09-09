快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

石黑浩：中國人形機器人成本低 但市場10年後才浮現

中央社／ 台北9日電

SEMI國際半導體展論壇持續登場，被譽為「日本人形機器人之父」的日本大阪大學教授石黑浩今天受訪表示，市場對人形機器人來說非常關鍵，儘管中國人形機器人成本低，但可能還要10年時間，應用市場才會浮現。

相較人形機器人整機，石黑浩認為，機器人虛擬分身擬真軟體應用，可能發展較快。他建議，台灣可在既有人形機器人整機基礎上，搭配電子或零配件，布局人形機器人多元應用。

石黑浩今天受邀出席SEMICON Taiwan 2025國際半導體展論壇演講，暢談人工智慧時代下的機器人虛擬分身擬真（Avatar）應用願景，會後中午接受媒體採訪。

石黑浩指出，日本社會相對可接受虛擬分身擬真技術應用，這次來台，他好奇台灣產學與社會是否同樣可接受虛擬人物分身互動，這也是他此次來台交流的重點之一，也不排除與台灣機器人業者洽商合作的可能性。

他預期，無論是提供工廠搬運等物理性、或是與人互動交流等有溫度的機器人應用，未來將會急速成長。

在回應記者提問談到人形機器人整機發展前景，石黑浩直言，「市場需求很重要」，他指出，25年前日本本田（Honda）曾開發出人形機器人ASIMO，索尼（SONY）也布局人形機器人，但ASIMO於2022年宣布退役、索尼也形同放棄，「關鍵就在於沒有市場」。

他表示，市場需求對於人形機器人整機仍是關鍵，現在發展人形機器人，「市場不會馬上出現」。

他指出，與25年前本田打造ASIMO人形機器人不同的是，現在有了人工智慧（AI）技術，可讓人形機器人更聰明，但是人形機器人增加的應用，仍未明顯，此外要觀察人形機器人可把人類可以做的工作、做到什麼程度，是否夠精巧、感官是否夠細膩，這些功能都還要努力。

相較人形機器人整機，石黑浩認為，機器人虛擬分身擬真軟體應用，可能會發展較快，因為擬真分身應用便利性高，會越來越普及，可轉化到附加價值高的場域，例如送餐機器人，多加一個分身，任務不僅只是送餐、也可以點餐或提供建議。

對於中國廠商近年積極開發推出各種人形機器人，石黑浩指出，中國人形機器人成本相當低，「看來勝負底定」，他認為，短期內台灣和日本無法作出具低廉成本人形機器人整機產品與之競爭。

對於人形機器人「非中供應鏈」布局，石黑浩認為目前不可行，因為日本等國製造人形機器人的成本昂貴，屏除中國供應鏈，難度相當高。

不過石黑浩認為，台灣在半導體和關鍵零配件具有優勢，可以發揮創造力，在既有人形機器人整機基礎上，搭配電子、感測或是關鍵零配件，布局人形機器人多元市場應用。

對於美國AI晶片大廠輝達（NVIDIA）和電動車大廠特斯拉（Tesla）積極布局人形機器人看法，石黑浩分析，輝達和特斯拉相關技術可讓人形機器人更聰明，但是中國也在機器人軟體技術急起直追，「我們應該要謹慎小心」，就像日本本田很早就開發人形機器人整機，中國也在相關技術迎頭趕上。

展望人形機器人應用前景，石黑浩預期，相關市場應用真正浮現，可能還需要10年時間，歷經兩波浪潮後，才會有真正的人形機器人市場需求。

儘管市場需求仍未成熟，石黑浩坦言，市場資金仍源源不絕湧入機器人產業，相較之下，美國市場對於人形機器人投資相對冷靜。他認為，人形機器人開發有更多業者投入，技術也會不斷進步，人形機器人真正落實在現實社會應用的時間點，也不會太遙遠，進步速度會更快一些。

石黑浩說，這也是為什麼，自己公司也撥出一些資源，開發人形機器人應用，「因為沒有市場、才要去開拓市場」，這樣才能成為新領域的先鋒，站穩先機。

日本 機器人

延伸閱讀

石黑浩：虛擬分身結合AI機器人 改變世界契機

桃園公有充電樁71槍9月上路！慢充每度電收9元車主喊貴

迎本周重要通膨數據 那指收創新高、史指道指上揚

慕尼黑車展前夕出招 雙B推電動車追擊特斯拉

相關新聞

AI落地 台灣大哥大提15項AI解方

台灣大哥大（3045）9日舉辦第三屆「D.E.E.P. Tech Day 2025」（2025 台灣大硬科技日），以「O...

國研院開發HUZU平台 加速商業化進程 單月瀏覽量逾萬次

國科會轄下國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心今天正式發布「新型態產學互助創新平台」（HUZU平台)，該平台是專為科技人...

SEMI 3DIC 先進封裝製造聯盟成立 致茂欣興由田均華現身

台積電（2330）與日月光（3711）投控擔任聯盟共同主席的SEMI 3DIC先進封裝製造聯盟9日在宣布成立，聯盟成員也...

2025國際半導體展將登場 軟硬體並重掌握發展趨勢

2025國際半導體展即將登場，為科技產業帶來新的關注焦點。近期多項利多消息激勵科技股走揚，包括Google(Alphab...

華碩施崇棠：華碩轉型平台應用服務商 台灣AI競爭力有3優勢

華碩（2357）董事長施崇棠9日出席人工智慧年會演講表示，相較於美國的模型與平台霸權、中國的全封閉或開源模型佈局、歐洲的...

不敗神話破滅！第2季四大科學園區房價全下跌

科學園區有就業機會、薪水高，近年被認為「房價不敗」，不過最新出爐的政大永慶科學園區中古屋房價指數，今年第二季四大科學園區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。