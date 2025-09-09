快訊

國研院開發HUZU平台 加速商業化進程 單月瀏覽量逾萬次

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國研院科政中心組長王玳琪簡報介紹「新型態產學互助創新平台」。圖／國研院提供
國研院科政中心組長王玳琪簡報介紹「新型態產學互助創新平台」。圖／國研院提供

國科會轄下國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心今天正式發布「新型態產學互助創新平台」（HUZU平台)，該平台是專為科技人才設計的一站式AI資訊系統，可輔助撰寫創新創業商業計畫書、分析學研技術與商業需求，並協助產學人才媒合，將助力我國科研團隊加速商業化進程，促進創新應用的發展。

國研院科政中心自2013年起執行「創新創業激勵計畫」，至今已邁入第13年，總計輔導超過4600位創業青年、近1000個新創團隊，促成550間新創公司成立，募資總額達新台幣125億元。自2022年底生成式AI出現後，科政中心的研究團隊就開始分析10年來累積的輔導紀錄、研究成果及人才資料庫，以此作為開發AI工具的素材，最終打造出HUZU平台。

國研院表示，根據經濟合作暨發展組織（OECD）研究指出，一國的產學合作或創新創業的活動越蓬勃，有助於提升國家整體生產力與競爭力 。然而在台灣，大部分學界與業界人士在從事產學合作或創新創業時，經常面臨缺乏專為深度科技（Deep Tech） 設計的創業工具、產學雙方因知識與經驗差異而存在溝通落差，以及企業在尋求產學合作對象時大多仰賴熟識的學校或教授進行媒合，在合作發展上受到人脈與區域的限制等等難題。

HUZU平台針對這三項痛點提出解決方案，促進我國的優秀研究成果從實驗室走向市場，成為可應用的商業產品或服務。可以整合技術以及商業分析，為商業計畫書生成工具，也能分析學研技術與商業研發需求，減少溝通落差、結合AI分析與實體活動，促進產學精準媒合。

國研院科政中心黃錫瑜主任表示，期望HUZU平台能成為台灣學研價值轉化與產業創新的關鍵引擎，讓更多前瞻技術有機會改變世界、創造新經濟。HUZU平台自今年6月開始試營運起，單月瀏覽量即超過萬次，平均新增使用者每日超過30人。歡迎產學研各界科技研發人才與有志創業者到HUZU平台官網註冊使用，網址: https://huzu.stpi.niar.org.tw/

AI 平台 創業

