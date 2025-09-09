世界營收／8月36.25億元 月增逾0.3%
世界先進（5347）9日公布內部自行結算之2025年8月份合併營收約為新台幣36.25億元，8月營收較上月營收新台幣36.13億元增加約0.34%。較2024年同月新台幣36.33億元減少約0.21%。
世界先進公司發言人黃惠蘭副總經理暨財務長表示，由於晶圓出貨量增加，公司8月營收較上月營收新台幣36.13億元增加約0.34%。至於1至8月份合併營收約新台幣308.87億元，與去年同期新台幣278.88億元相較則增加約10.75%。
