AI人工智慧年會 簡立峰：台灣預期10年後會是機器人大國

Appier獨立董事簡立峰9日指出，預期台灣10年後將會是一個機器人大國，原因有2，其一是美中競爭下的非紅供應鏈地位，其二是台灣今年開始邁入超高齡社會，未來10年是黃金十年發展期，要解決缺人缺工挑戰，靠要機器人跟外國人。

簡立峰出席人工智慧年會主題論壇「人工智慧政策，台灣的選擇」做簡短報告，他表示，目前全球AI發展高度集中化，舉例來說，全世界100個具影響力AI模型，多數來自美國跟中國兩國，美國的7大科技巨頭股票市值超過中國大陸GDP，全球只有三個國家股市受惠AI，台灣股市在疫情後至今上漲300%，市值全球排名第9，但GDP排名僅全球第20~21名左右，顯示台灣的特殊性。

台灣有3家企業進入全球500大企業排名中，台積電（2330）（在前10名之列）、聯發科（2454）（約200名左右）和鴻海（2317）（約200到300名左右），3家一年能動用投資及研發金額占台灣可投資經費90%，顯示台灣產業資源的高度集中與特殊性，也因此台灣政策制訂應該跟隨產業方向走。

在AI發展高度集中於少數國家和企業的全球背景下，台灣有3家全球頂尖企業，在半導體和資通訊領域具領先地位，簡立峰稱之為台灣的「看不見的AI」優勢（即硬體優勢），比其他198國家稍具優勢，可拿硬體優勢來交換所需的資源，這也成為台灣獨特機會。

簡立峰特別提到台灣在機器人的發展潛力，原因有2，其一是他引述《哈佛商業評論》調查報告，該報告研究33個國家後發現，進入超高齡社會的國家其前十年會是黃金十年，日本跟德國都有相似經驗經濟高速發展，而2025年是台灣邁入超高齡國家的第一年。

他指出，台灣進入超高齡社會，雖將面臨黃金十年經濟發展期，但10年後避免走入日本失落的30年，台灣必須大量使用AI跟機器人。要解決缺工跟缺人問題，他提議機器人跟外國人是兩對策。

其二原因是，美中的競爭圍繞AI核心領域，特別是涉及機器人這類越來越智慧的裝置，供應鏈不能依賴中國，迫使美國在硬體製造上倚賴日韓及台灣，這讓台灣以資通訊產業為主體的優勢有巨大發展空間。

他指出，台灣在資通訊領域扮演關鍵角色，剛好是銜接機器人與無人機的關鍵點。這也解釋了台灣股票市場上漲的原因之一，他因此預期，10年後，台灣將會是一個機器人大國。

他指出，儘管台灣目前沒有大型機器人產業，但像鴻海和台積電等企業已經開始進入機器人製造業。

他也強調，因為關稅因素，台積電正在將其製造業從中國擴展到全球，預計將在海外設立多座工廠，台積電的供應鏈有60~70家，不會只帶一家走，這對台灣的製造業來說是一個新機會，因為在重新部署這些新工廠時，有直接導入新的自動化和AI轉型，在兩到三年內在這波製造業全球大遷徙中直接轉型，同時從以中國為主的製造業變成全球製造。