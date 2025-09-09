石黑浩：虛擬分身結合AI機器人 改變世界契機

SEMI國際半導體展論壇在台北舉行，被譽為「日本人形機器人之父」的日本大阪大學教授石黑浩今天應邀出席演講表示，人工智慧（AI）加速機器人虛擬分身擬真（Avatar）技術成熟，現在正是利用虛擬分身擬真技術和人工智慧機器人技術再次改變世界的契機。

石黑浩今天在微機電暨感測器論壇中指出，未來可看到許多機器人應用，透過機器人提升勞動力效率。

對於人形機器人發展，石黑浩表示，人形機器人具備大腦辨別功能，可辨識真實人類，且人類主要互動的對象也是人類，類人介面是人類容易使用且互動的功能，透過人形機器人，人類可更加認識人類更高層次的感知功能。

石黑浩指出，25年前開始在互動機器人領域使用人工智慧（AI）技術，現在透過虛擬分身擬真（Avatar）技術，可實現不受身體、空間、時間限制的未來社會應用，預估到5至10年後，相關機器人分身軟體技術可真正落實在現實社會。

石黑浩表示，未來虛擬分身擬真的定義將模糊，沒有自主機器人與虛擬化身之間的界限，若一台機器人或電腦圖像代理是按照人類的意圖與指示工作，那麼就是虛擬分身擬真。

他表示，現在人類能利用人工智慧，操作者講話透過人工智慧生成頭部動作、手勢等，可以更簡單操作機器人，未來可發送意圖想法，虛擬分身擬真技術會分析操作者的意圖並生成動作指令，這也是虛擬分身的一種形式。

石黑浩指出，大型語言模型（LLM）可能改變世界，若在機器人使用大型語言模型，機器人可閱讀書籍和媒體訪談，行為舉止可模仿，講話使用人類聲音，達到虛擬分身擬真效果。

藉由虛擬分身擬真技術，石黑浩正開發虛擬人像（avatars），他指出，目前全球有30家至40家公司正研發虛擬人像技術應用。

他表示，現在人類開發強大的人工智慧技術，現在正是利用虛擬分身擬真技術和人工智慧機器人技術，再次改變這個世界的契機。

針對未來智慧社會願景，石黑浩指出，日本政府內閣推出「登月計畫」（Moonshot Project），其中一個目標就是在2050年實現虛擬分身擬真應用，打造不受身體、空間、時間限制的未來虛擬分身社會，可應用在學校教育、醫療及偏鄉諮詢、超市服務、心理諮商、壽險及房地產服務等。