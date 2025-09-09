錼創強攻Micro LED量產 李允立：異質整合技術成核心優勢

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
錼創科技舉辦Micro LED論壇，眾多產官學界大咖齊聚，共同探討產業最新趨勢。左起為國際資訊顯示學會中華民國總會理事長黃乙白、台灣半導體與光電材料元件產業協會理事長陳伯綸、群創光電董事長洪進揚、錼創科技董事長暨執行長李允立、漢民科技副總經理林士青、國立臺灣大學研發長吳忠幟、SEMI Europe總裁Mr. Laith Altimime。錼創提供

Micro LED廠商錼創科技-KY創（6854）9日於台北萬豪酒店舉辦第三屆「2025 Micro LED未來趨勢與應用技術論壇」，集結全球頂尖專家，共同探討Micro LED技術的最新進展與未來應用趨勢。董事長李允立表示，Micro LED已從實驗室走向實質商用量產，並宣布將於SEMICON Taiwan 2025展會中，正式展出其自主研發的Micro LED巨量轉移製程設備。

李允立指出，錼創成功克服巨量轉移與製程挑戰，並在2024年達成全年損益兩平的關鍵里程碑。公司在高階電視方面，已與國際大廠三星合作推出可供消費者購買的Micro LED電視。

在穿戴裝置方面，具備輕薄、高亮度與省電優勢的Micro LED智慧手錶也已成功上市。李允立強調，Micro LED手錶與傳統OLED、LCD手錶的顯示差異「肉眼可見」，將會是未來穿戴裝置的發展主流。

展望未來，李允立看好Micro LED在車載顯示的龐大商機，包括後座顯示器與抬頭顯示器（HUD）等，都將在短時間內導入生產。為加速技術普及化，錼創將啟動「Foundry」代工模式，提供客戶從設計到生產的整合服務，滿足各種客製化應用需求。

李允立說明，錼創的製程核心為「異質整合」（Heterogeneous Integration），其巨量轉移的精密度已超越傳統CoWoS封裝技術，未來在AI光通訊、甚至CPU的Co-package領域也大有可為。

本次論壇匯聚來自美國加州大學聖塔芭芭拉分校、友達光電（2409）、和碩聯合科技（4938）、Omdia等國際知名企業與學術單位的專家，共同剖析Micro LED技術應用落地與發展藍圖。包括群創光電（3481）董事長洪進揚、漢民科技副總經理林士青、英特盛科技董事長陳伯綸等重量級代表也親自蒞臨，顯示台灣產業界對此技術的高度重視。

除了技術交流，錼創也預告將在9月10日至12日舉行的SEMICON Taiwan 2025展會中，首度展示自主研發的Micro LED巨量轉移製程設備。這款設備具備高相容性、高精度、高效能三大特色，其精準度達到半導體設備等級，有助於加速Micro LED的商業化進程。展會期間，錸創將搭配獨家CoC設計進行生產示範，以吸引更多國內外廠商合作。

