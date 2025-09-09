2025國際半導體展將登場 軟硬體並重掌握發展趨勢

2025國際半導體展即將登場，為科技產業帶來新的關注焦點。近期多項利多消息激勵科技股走揚，包括Google(Alphabet)在反壟斷案中暫時避免強制分拆Chrome瀏覽器、博通獲得大額AI訂單、輝達AI晶片需求持續暢旺等消息，提振市場對大型科技股的信心。據晨星統計至8月31日，統一全球新科技基金定期定額短中長期績效均名列同類型基金前段班，投資人可透過定期定額投資策略，參與科技成長契機。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，8月全球股市持續走揚，三大經濟體數據同步上修，美國經濟展現穩健韌性。聯準會主席鮑爾於Jackson Hole會議釋出降息訊號後，激勵市場情緒。

美國雲端龍頭企業第2季財報後大幅上調資本支出，2025年成長趨勢明確，2026年仍具成長潛力。受惠大而美法案針對資本支出加速折舊與研發費全額抵稅的政策利多，預期美國企業獲利下半年將持續上修，推動股市延續震盪走高格局。統一全球新科技基金鎖定全球AI供應鏈，採取軟硬體並重策略，全方位掌握科技發展趨勢。

郭智偉表示，目前持股主要聚焦全球半導體產業鏈，重點布局AI伺服器、通訊設備及資料中心基礎設施等產業，同時加大布局受惠於AI應用滲透的軟體應用企業，掌握科技創新浪潮帶來的成長契機。

晨星統計至8月底的數據顯示，統一全球新科技基金一年期報酬率達22.21%，高於同類型基金平均5.14%的表現；兩年及三年期的績效分別為37.57%和63.26%，位列同類型基金第二名；五年期更以72.7%的績效，榮登同類型基金冠軍寶座，充分展現科技股長期成長潛力與定期定額投資策略的複利效應。