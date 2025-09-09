日台交流協會：沒有台灣製造半導體 美國AI岌岌可危

日本台灣交流協會副代表川合現今天出席晶鏈高峰論壇表示，台灣半導體產業領先全球，發展完整的生態系；若無法取得台灣製造的半導體產品，美國的AI產業將岌岌可危，美國不能沒有台灣的半導體產品。

美國總統川普宣布針對非在美國設廠的半導體產品課徵關稅，川合現在晶鏈高峰論壇中表達看法。他說，若政策真的執行，會對日本半導體產業造成很大的傷害。

川合現表示，日本半導體產業正在復興階段，若美國對半導體開徵關稅，將影響日本半導體產業供應鏈，美國採取片面的關稅政策，違反WTO最惠國待遇，長期也不會有好處。

川合現說，台灣半導體產業領先全球，發展完整的生態系；若無法取得台灣製造的半導體產品，美國的AI產業將岌岌可危，因為美國不能沒有台灣的半導體產品。

國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、歐盟駐日代表團數位經濟政策公使銜參贊（Peter Fatelnig）及英國在台辦事處代表包瓊郁與川合現，在論壇中探討建構全球半導體網絡對話。

曹世綸表示，半導體是現代不可或缺的產業，無論是軟硬體，都需要半導體作為基礎，預估2030年半導體產業產值將達到1兆美元。

因應半導體需求熱絡，曹世綸表示，世界各地正在興建的晶圓廠高達100座，歐、美、亞洲等都大力推動半導體產業。為確保國家和產業安全，需要打造更多研發中心和製造中心，強化半導體產業韌性，也需要透過國際合作加強供應鏈韌性。

曹世綸表示，過去以台灣、日本、韓國和中國等為主的半導體產業發展中心，現在歐洲、美國等國也積極發展半導體，東南亞也積極打造半導體供應鏈。展望未來，需要促成全球通力合作，才能引領半導體產業進入下個世代，以克服地緣政治、環境挑戰等挑戰。

此外，需要推動區域之間的對話，更重要的是，希望持續追求創新，強化半導體產業韌性。

Peter Fatelnig說，歐盟祭出晶片法案補助研發，未來將持續推動。產業面臨許多不確定性，需要持續讓政府、產業之間合作更加穩定，不能急就章推動政策，需要慎重考慮需要什麼夥伴推動產業發展。

包瓊郁認為，需要在安全和效率之間取得平衡，可以透過與可信賴夥伴加強合作，與台灣合作非常重要；此外，數位貿易需要安全透明和可信賴。

包瓊郁表示，英國有4大優勢，安謀（Arm）是來自英國、非常知名的公司，英國也有封裝測試的技術，今年展覽有英國館，並有世界一流的大學，獨角獸企業數量也很多，持續推動研發，2024年籌措100億美元經費；而英國也有強大市場。

在台英合作方面，包瓊郁表示，工研院近期在英國開設辦公室，雙方有許多研發交流，排除高科技產業合作的障礙，Arm等國際大廠都和台灣合作，將英國的創新能力帶入台灣，交給台廠量產，各自發揮長處。